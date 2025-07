Una carta "durísima", una recogida de firmas y la vuelta a Italia: Juana Rivas continúa su batalla por la custodia de su hijo menor

La historia de Juana Rivas y su familia ha dado la vuelta al mundo sin dejar indiferente a nadie. Lleva inmersa en un proceso judicial de lo más complicado desde 2016, momento en el que huyó de Italia junto a Gabriel y Daniel, sus hijos, tras denunciar a su expareja Francesco Arcuri por violencia de género. Por su parte, Arcuri tomó represalias y denunció a Rivas por sustracción de menores convirtiéndose este en el principio de un largo entramado que a día de hoy, sigue ocupando portadas.

Pese a que finalmente la Justicia italiana otorgó la custodia completa al padre, una medida cautelar permitió que el hijo menor, Daniel, haya vivido en España desde diciembre, algo que podría cambiar muy pronto. Durante la última semana, la batalla de denuncias cruzadas en la que ambos continúan ha vuelto a explotar.

Este lunes, volvía a resurgir el miedo y la incertidumbre en la familia Rivas: el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granada dictaba un auto en el que se ordenaba que el pequeño debería ser entregado al padre el 22 de julio entre las 10:00 y las 11:00 horas.

Campaña de firmas

Ante tal decisión, las redes se han volcado con Rivas organizando una campaña en Change.org que busca reunir 100.000 firmas y crear una petición a los ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia, al Defensor del Pueblo y a la Comisión Europea para frenar la entrega del menor. La recogida, difundida por colectivos feministas como las plataformas contra la violencia de género de Granada 25N y 8M, pide que se escuche al niño e impedir "que sea entregado a su padre maltratador".

La publicación destaca que el padre "será juzgado el 18 de septiembre en Italia por maltratarlo física y psicológicamente durante siete años, con amenazas de muerte". Por este motivo, exige a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, "suspender inmediatamente la entrega" y aplicar el reglamento europeo por el que España "puede negarse a ejecutar custodias que violen" el "interés superior del menor".

Una carta "durísima"

Pese a que la Justicia española ha descartado una nueva evaluación psicológica de Daniel, de 11 años, este quiso expresar su situación enviando una carta a la ministra de Infancia. En su escrito asegura que está "aterrorizado" por la posibilidad de volver a Italia junto a su padre. Por su parte, Sira Rego, ha calificado esta carta como "durísima". "Me pide ayuda, me pide ayuda porque tiene miedo, porque se siente aterrorizado, no quiere volver a Italia", señaló este viernes. "A raíz de esta carta he preparado una comunicación a la Fiscalía General del estado para hacer todo lo posible para cumplir los derechos de Daniel", añadió.

El pasado lunes 7 de julio una resolución desestimó la petición de suspender la sentencia que concedió a Arcuri la custodia del menor de sus dos hijos, y ratificó que le corresponde a él la tutela del pequeño. Por su parte, la representación legal de Rivas, Aránguez Abogados, que tenía intención de que primero se llevara a cabo el juicio por malos tratos, tilda la decisión de la jueza como "desafortunada" y vuelve a reiterar "que, antes de decidir, se debe escuchar a Daniel". Asimismo, sostiene que ejercerá "todas las acciones legales para proteger el interés del hijo menor de Rivas", según ha podido saber laSexta.

"Confío plenamente en que se activen todos los mecanismos legales que permiten rectificar una decisión judicial que pone en grave peligro a un menor español que ni siquiera ha sido escuchado por la jueza que dicta esta desafortunada decisión", sentenció.