Al menos dos muertos y 40 evacuados por un incendio en un edificio de cinco pisos en Jávea

En Jávea, Alicante, un incendio en un edificio de cinco pisos ha causado la muerte de al menos dos personas y la evacuación de 40 residentes. El fuego, ya extinguido, comenzó en la segunda planta, generando gran cantidad de humo en la escalera del bloque. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 16:07 horas y acudieron al lugar con unidades del SAMU, SVB y Cruz Roja. Un hombre de 42 años falleció tras intentos fallidos de reanimación. Además, dos hombres fueron atendidos por inhalación de humo, y cinco personas más sufrieron crisis de ansiedad.

Al menos dos personas han muerto a consecuencia de un incendio declarado en una vivienda de un edificio de cinco pisos en el municipio alicantino de Jávea, en un inmueble situado en la avenida París. A causa del fuego, además, 40 personas han sido evacuadas.

Las llamas, ya extinguidas, se han originado en la segunda planta. Tal y como informan fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante siguen los trabajados en la zona para ventilar humos y gases, y también para revisar el bloque.

El aviso del incendio se ha recibido a eso de las 16:07 horas, cuando se han observado llamas en la terraza del piso en el que se ha declarado el fuego. Las mismas, además, habían originado "mucho humo" en la escalera del bloque de viviendas.

Al lugar se han trasladado una unidad del SAMU, del SVB y también una ambulancia de la Cruz Roja. El equipo médico del SAMU ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de recuperación a un hombre de 42 años sin obtener respuesta. Finalmente, han confirmado su fallecimiento.

Además, han asistido a otros dos hombres por inhalación de humo, de 58 y de 32 años, siendo el primero trasladado al Hospital de Denia y el segundo dado de alta en el lugar.

Los sanitarios han atendido a otras cinco personas por crisis de ansiedad. Algunas han necesitado de traslado al centro de salud y otras fueron dadas de alta 'in situ'.

