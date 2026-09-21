Un menor marroquí es rescatado tras viajar desde Ceuta hasta Jerez en los bajos del autocar del Real Valladolid

Los detalles El joven se estaba quedando sin fuerzas y pidió ayuda a gritos. El jugador Iván Alejo le escuchó y el autocar pudo parar para socorrer al menor.

Un menor marroquí viajó oculto en los bajos del autocar del Real Valladolid desde Ceuta hasta Jerez de la Frontera, tras el partido del equipo ante el Ceuta. Iván Alejo, centrocampista del equipo, escuchó sus gritos de socorro y alertó a sus compañeros, quienes lo rescataron y atendieron. El autobús paró en una gasolinera, donde el equipo le ofreció comida, bebida y ropa, mientras la Guardia Civil gestionaba los trámites administrativos. Víctor Orta, director deportivo, elogió la actitud solidaria del equipo. El menor había viajado durante 45 minutos en ferry y más de una hora por carretera antes de pedir ayuda.

Un menor marroquí viajó desde el puerto de Ceuta hasta Jerez de la Frontera en los bajos del autocar del Real Valladolid, a su regreso la pasada madrugada del partido ante el Ceuta, y tuvo que ser rescatado por la expedición del club.

El centrocampista Iván Alejo escuchó los primeros gritos de socorro del menor y alertó a sus compañeros de la presencia de una persona en el eje de las ruedas del vehículo. De inmediato fue rescatada y atendida, según pudo saber 'EFE' de fuentes del Valladolid.

El bus paró en una gasolinera y el equipo ayudó al migrante, a quien se le ofreció comida, bebida y ropa, mientras agentes de la Guardia Civil tramitaban los procedimientos administrativos pertinentes, añadieron las fuentes.

Víctor Orta, director deportivo del Real Valladolid, dijo a 'EFE' que se encuentra "orgulloso" de la actitud "humana y solidaria" de sus jugadores, que con su reacción salvaron una vida.

En el autobús se encontraban los jugadores y el médico de la primera plantilla, Alberto López Moreno, quien se encargó de atender al menor hasta que llegó la ambulancia que se había solicitado.

El menor había viajado en los bajos del autobús durante los 45 minutos de trayecto en el ferry y la hora larga de viaje por carretera hasta Jerez, hasta que se dio cuenta de que se quedaba sin fuerzas y pidió ayuda a tiempo, lo que le permitió sobrevivir a ese intento por salir de Ceuta.

La expedición blanquivioleta llegó a Valladolid a las 08:00 horas de este lunes, después de un empate ante el conjunto ceutí y una vivencia inesperada.

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