Alfonso Basterra pide un nuevo permiso justo en el aniversario del asesinato de Asunta y la Junta de Tratamiento estudia concedérselo

Justo cuando se cumplen 13 años del asesinato de Asunta Basterra, su padre y asesino, Alfonso Basterra ha pedido de nuevo un permiso de tres días. A su favor, que durante su condena ha sido un preso modelo.

Justo cuando se cumplen 13 años del asesinato de Asunta Basterra, su padre y asesino Alfonso Basterra ha vuelto a pedir tres días de permiso para salir de la cárcel de Topas, en Salamanca.

Basterra ya pidió en mayo el permiso, pero la Audiencia Provincial de Salamanca lo revocó. Ahora ha vuelto a intentarlo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Asunta.

En esta ocasión parece que la Junta de Tratamiento podría estar a favor de aprobarlo, teniendo en cuenta que Basterra es un preso modelo que no ha tenido jamás un encontronazo ni con los funcionarios ni con otros reclusos.

Por otro lado está la cuestión de que Alfonso Basterra pidió el traslado de la prisión de Teixeiro a la de Topas porque se está carteando con una mujer. Leo Álvarez apunta que el motivo de la petición de este permiso sería que "quiere ver a esta mujer personalmente".

En casos de filicidas, Bea de Vicente apunta que el peligro de reincidencia es "prácticamente nulo", si bien en la Junta de Tratamiento se tiene en cuenta la asunción de responsabilidad, cosa que Basterra no ha hecho.

La abogada también apunta que Basterra se aproxima al cumplimiento de las tres cuartas partes de su condena y a partir de marzo de 2027 "tendría ya posibilidad de acceder a la libertad condicional".

En Teo no olvidan a Asunta

Mientras tanto, los vecinos de Teo (A Coruña) no olvidan a Asunta. Desde hace 13 años, en la pista forestal donde fue encontrado el cadáver de la niña de 12 años siguen apareciendo ramos de flores y peluches.

Algunos de estos recuerdos ya han perdido su color, pero cada año llegan nuevos objetos que recuerdan su inocencia, su infancia y sus aficiones, así como cartas de familiares que le cuentan cómo les va la vida sin ella.

Así es la vida de Basterra en prisión

Durante sus años en prisión, Alfonso Basterra ha llegado a publicar un libro que incluía una polémica dedicatoria a su hija Asunta. La novela no tiene ninguna relación con el crimen y trata una historia de amor en el mundo rural.

En su día a día es auxiliar de limpieza en la zona de la prisión de Topas que comprende un salón de actos, biblioteca o cine. Duerme en un módulo de respeto, donde lleva una vida tranquila.

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