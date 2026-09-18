"No te preocupes, pronto la olvidaremos", la llamada entre el hermano de Lady Di y Carlos III tras su muerte

Los detalles El diario Daily Mail publica ya algunas "revelaciones explosivas" del libro que el hermano de la princesa de Gales, Charles Spencer, publica este 22 de septiembre desvelando secretos y conversaciones inéditas entre la familia de Lady Di y la familia real británica, especialmente, con el actual rey de Inglaterra.

El año en que se cumplen casi 30 años de la muerte de la princesa Diana de Gales, su hermano Charles Spencer publica 'Swan Song: Diana, my sister' ('El canto del cisne: Diana, mi hermana'), un libro que sale a la venta el próximo martes 22 de septiembre (el 23, en España), que revela sorprendentes secretos de la relación entre la familia Spencer y la familia real, especialmente, después de la trágica muerte de la princesa el 31 de agosto de 1997 en París.

El 'Daily Mail' publica ya algunas "revelaciones explosivas", tal como las califica el diario británico, que "van a poner al Palacio de Buckingham bajo otra tormenta", coincidiendo, además, con la polémica vuelta al Reino Unido del príncipe Enrique y de su mujer Meghan Markle, junto a sus dos hijos.

Spencer relata en el libro una acalorada llamada telefónica con el actual rey de Inglaterra, justo después de la muerte de su hermana, en la que el entonces príncipe le dijo: "No te preocupes, pronto la olvidaremos"; un comentario que demostraba, según confiesa el propio Spencer, "el desprecio contenido del entonces príncipe por Diana, y el horror que sentía porque el mundo estuviera tan conmovido por su muerte".

Al escuchar esa frase, el hermano de la princesa no daba crédito a lo que estaba escuchando y así se lo dijo al entonces príncipe. Después le colgó el teléfono.

Charles Spencer explica también que se opuso a que los hijos de Diana, los príncipes Guillermo y Enrique, que tenían entonces 15 y 12 años, respectivamente, cuando su madre perdió la vida, encabezasen el cortejo fúnebre de su madre, algo que según han confesado les marcó de por vida. Y así, se lo comunicó a un ayudante de la reina Isabel II. Fue entonces cuando recibió la llamada en la que, según admite, el ahora rey "perdió los papeles".

Aunque Carlos III no acostumbra a dar declaraciones, al conocerse estas "revelaciones", un portavoz del Palacio de Buckingham, a través de un comunicado, afirma que el rey Carlos III "es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y puede colorear la memoria de manera que otros no reconocen, incluso años después de una pérdida así".

La muerte de Diana era "como si hubiera ganado la lotería"

Otra de las revelaciones que el hermano de la princesa Diana desvela en su libro de memorias es que el entonces príncipe Carlos se refirió a la muerte de Lady Di en su primera conversación con él "como si hubiera ganado la lotería".

Tal como publica el 'Daily Mail', al conocer la muerte de Diana en un accidente de coche en París, Spender confirma: "A diferencia de otros que llamaban y que estaban estupefactos, casi incapaces de articular su pésame u ofrecer ayuda, él (Carlos III) sonaba eufórico, como si hubiera ganado la lotería".

Y añade, además, Spencer que en esa conversación, el monarca hablaba en plan "fáctico, algo extraño dada la magnitud del desastre".

La interpretación que el hermano de Lady Di hace de esos hechos es que "la primera reacción debe haber sido pensar en cómo ese acontecimiento pudo librarlo para casarse con la mujer que amaba, más que sentir la pérdida de aquella a la que no (amaba)"

"Todo cambió cuando se casó con él"

Charles Spencer relata en sus memorias también la infancia que pasó con su hermana Diana. Tal como relata la sinopsis de este libro, durante su infancia, Charles y Diana, los menores de los Spencer, fueron inseparables y en secreto, se llamaban el uno al otro Duch y Carlos.

Unidos por una profunda confianza mutua, juntos corretearon por la finca familiar, soportaron internados muy duros, sobrevivieron a niñeras aterradoras y se ayudaron a superar la tristeza por el divorcio de sus padres.

Pero todo cambió cuando Diana se casó con el príncipe de Gales, hoy rey Carlos III, y de la noche a la mañana se convirtió en un icono global. Charles presenció cómo su hermana mayor se entregaba a los marginados del mundo y disfrutaba del papel de madre de sus adorados hijos hasta que un fatal accidente acabó con su vida hace ya 29 años.

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