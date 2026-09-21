"Buscan antes un cigarro que un trozo de pan": la violenta patrulla de encapuchados de Ceuta asegura que solo pega "a quien lo merece"

¿Qué han dicho? "Hablas con ellos y te confiesan sus propios crímenes. Intentas hacerte su amigo para que confiese todo. Después, ya cada uno después de lo que ha hecho, pues le damos o no y después llamamos a la Policía", explican sin titubeos.

Una patrulla ciudadana en Ceuta, compuesta por encapuchados violentos y armados, se dedica a agredir a migrantes que consideran delincuentes. laSexta ha entrevistado a algunos de sus miembros, quienes justifican su comportamiento alegando que solo actúan contra aquellos que creen que se lo merecen. Consideran a los migrantes como potenciales ladrones o violadores y afirman que aplican "su psicología" para determinar si alguien es "malo". Aunque defienden el uso de la violencia, también han acogido a algunos migrantes en sus hogares. Argumentan que su objetivo es mantener la seguridad en las calles, aunque sus métodos son cuestionables.

Una patrulla ciudadana, formada por encapuchados muy violentos y armados, que no dudan en dar palizas a los migrantes llegados a Ceuta. Eso sí, solo a los que en su opinión se lo merecen. Esta es una de las nuevas realidades en las calles y playas ceutíes. Un secreto a voces, el de la existencia de este grupo que, este lunes, hemos podido conocer mejor. Porque laSexta ha conseguido entrevistar a algunos de sus miembros en exclusiva.

Aunque es muy complicado contactar con ellos y que se dejen ver, laSexta ha podido pasar un tiempo con ellos, justo antes de entrar a la acción. Porque estos encapuchados patrullan las calles armados para tratar de dar una lección al migrante. No a todos, solo a los que ellos ven como un posible delincuente o que simplemente hagan algo que no les guste. A estos migrantes los llaman "morralla".

Entienden a la persona migrante como un ladrón, un violador o un borracho y drogadicto. "Quieren cocaína, quieren de todo. Buscan antes un cigarro que un trozo de pan".

La pregunta es: sin ser policías ni nada parecido, ¿cómo pueden saber que un migrante va a cometer un delito? Según han explicado dos de sus miembros, primero les preguntan. "Nosotros preguntamos y no somos tampoco mala gente. Al fin y al cabo, somos humanos. Tampoco somos perros como para empezar a pegar al primero que venga", ha explicado uno de estos hombres.

"Lo que hacemos es con la gente que se lo merece, ya que una tía puede salir perfectamente como ya quiera", dice haciendo referencia a que una mujer puede pasear con seguridad por las calles españolas, mientras que en Marruecos "la violan, pueden acosarla y muchas cosas más".

Y siguen con las justificaciones, hablando de casos de robos en el vecindario, localizado en la periferia de Ceuta, para argumentar que pueden pegar y retener a los migrantes que quieran. "Tenemos claros ejemplos: a una vecina la han robado y le han dicho que dé gracias a Dios porque no la han violado".

Así funcionan, con violencia

Este autoidenominado grupo de patrulla vecinal no ha dudado en explicar a laSexta cómo se organizan y actúan. Así, dicen aplicar "su psicología", para primero hablar con el migrante y, tras saber si es malo o no, empiezan los golpes.

"Hablas con ellos y te confiesan sus propios crímenes. Intentas hacerte su amigo para que confiese todo. Después, ya cada uno después de lo que ha hecho, pues le damos o no y después llamamos a la Policía", explican sin titubeos, explican sin titubeos.

Se sienten justicieros y se cuelgan la medalla de llevar mucho tiempo tratando de luchar por la convivencia, pero lanzan mensajes del tipo: "No va a venir nadie a hacer lo que en su país no la dejan hacer".

Pegar a quien se lo ha ganado

Y aunque defienden el uso de la violencia, consideran que hay gente que se lo merece y gente que no, migrantes de primera y de segunda. De hecho, estos encapuchados han acogido a personas llegas a Ceuta en los bajos de sus hogares. sobre todo a menores migrantes, pero también a una mujer que está huyendo de su expareja por amenazarla de muerte en Marruecos.

Pero si pillan a alguien infraganti robando, borracho o, por ejemplo, tratando de agredir a una mujer, le van a pegar una paliza. Incluso usarán las armas que portan.

"Vienen de Casablanca o lo que sea a robar, a emborracharse... no lo hace en Madrid. Nosotros que vivimos aquí y ellos lo hacen como si estuvieran en su casa. Eso es lo que buscan, porque en Marruecos no les dan esos privilegios", argumentan.

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