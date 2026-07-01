Hallan a una mujer muerta en un pozo en Rincón de la Victoria (Málaga) y detienen a su pareja y otras dos personas

Los detalles El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha apuntado al asesinato "por presunta violencia machista" y la Unidad contra la Violencia de Género ha informado de que ya está recabando datos.

Una mujer de 35 años ha sido encontrada muerta en un pozo en Rincón de la Victoria, Málaga, en un presunto caso de violencia machista. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a su pareja y a otras dos personas. El cuerpo fue hallado cerca de Cortijo Blanco y el Arroyo Cuevas, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado al asesinato por presunta violencia de género. La identidad de la víctima está siendo investigada para determinar si está relacionada con una desaparición ocurrida en abril. El caso está bajo secreto de sumario y el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para realizar la autopsia. La Guardia Civil llevó a cabo el rescate del cuerpo y se cortó el acceso al carril donde se encontró el cadáver. El número 016 atiende a víctimas de violencia machista las 24 horas.

Una mujer de 35 años ha sido hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga) en un caso de presunta violencia machista, por el que han sido detenidos su pareja y otras dos personas, según han informado fuentes de la investigación.

La mujer, de nacionalidad española, ha sido hallada muerta en un pozo cercano a Cortijo Blanco y al Arroyo Cuevas, en los alrededores de un carril que discurre entre cultivos y cortijos, cercano a la salida 968 de la autovía A-7. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha apuntado al asesinato "por presunta violencia machista" y la Unidad contra la Violencia de Género ha informado de que ya está recabando datos. Además, los investigadores analizan la identidad de la mujer fallecida y si guarda relación con una desaparición registrada en abril, han indicado fuentes cercanas al caso.

La investigación ha sido conjunta por parte de Policía Nacional y Guardia Civil. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones. La Guardia Civil, que es la competente en la zona donde estaba el pozo, ha sido la encargada del rescate del cuerpo.

Hasta el lugar se desplazó una comitiva judicial, entre ellos un médico forense, para el levantamiento del cadáver. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. El levantamiento del cadáver se ha producido sobre las 15.00 horas, tras lo que se retiró el dispositivo establecido por la Guardia Civil en la zona, que había cortado el carril de acceso.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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