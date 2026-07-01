Ahora

Posible caso de violencia machista

Hallan a una mujer muerta en un pozo en Rincón de la Victoria (Málaga) y detienen a su pareja y otras dos personas

Los detalles El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha apuntado al asesinato "por presunta violencia machista" y la Unidad contra la Violencia de Género ha informado de que ya está recabando datos.

Un coche de la Guardia Civil monta guardia en el paso al camino donde se ha encontrad el cuerpo de la mujer este miércoles, en Rincón de la Victoria (Málaga). La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Rincón de la Victoria (Málaga)
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una mujer de 35 años ha sido hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga) en un caso de presunta violencia machista, por el que han sido detenidos su pareja y otras dos personas, según han informado fuentes de la investigación.

La mujer, de nacionalidad española, ha sido hallada muerta en un pozo cercano a Cortijo Blanco y al Arroyo Cuevas, en los alrededores de un carril que discurre entre cultivos y cortijos, cercano a la salida 968 de la autovía A-7. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha apuntado al asesinato "por presunta violencia machista" y la Unidad contra la Violencia de Género ha informado de que ya está recabando datos. Además, los investigadores analizan la identidad de la mujer fallecida y si guarda relación con una desaparición registrada en abril, han indicado fuentes cercanas al caso.

La investigación ha sido conjunta por parte de Policía Nacional y Guardia Civil. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones. La Guardia Civil, que es la competente en la zona donde estaba el pozo, ha sido la encargada del rescate del cuerpo.

Hasta el lugar se desplazó una comitiva judicial, entre ellos un médico forense, para el levantamiento del cadáver. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. El levantamiento del cadáver se ha producido sobre las 15.00 horas, tras lo que se retiró el dispositivo establecido por la Guardia Civil en la zona, que había cortado el carril de acceso.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El fantasma del fraude electoral: PP y Vox entran en una batalla para ver quién mete más miedo de cara a las elecciones
  2. Orden de busca y captura contra Vito Quiles por una nueva causa: un presunto delito contra el honor hacia una persona anónima
  3. Terremotos en Venezuela, en directo | Aumenta a 2.295 la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos cuando se cumple una semana
  4. Vox saca a relucir su homofobia y carga contra el Orgullo LGTBIQ+: "Dudoso gusto. Bochornoso. Teatro ridículo"
  5. El Gobierno de Juanma Moreno reduce un 14% los agentes de extinción de incendios al inicio de la campaña de alto riesgo en Andalucía
  6. Mentiras, errores y timos arqueológicos: de la nueva Pompeya en Álava al "eslabón perdido" que tambaleó el estudio de la evolución humana