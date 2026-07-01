Detenido un hombre de 64 años por la muerte de una mujer de 38 en Camponaraya (León)

Agentes de la Guardia Civil ante la entrada precintada de una finca. Un hombre de 64 años ha sido detenido por la muerte de una mujer de 38 en Camponaraya (León),

Los detalles El hombre cuenta con antecedentes por violencia machista sobre otra mujer, aunque este caso está inactivo en el sistema VioGén.

Un hombre de 64 años ha sido detenido en Camponaraya, León, por la muerte de una mujer de 38 años. La víctima llamó a Emergencias 112 para informar que un hombre la había atacado con un hacha en la cabeza. Aunque la investigación sigue abierta, se descarta por ahora que sea un caso de violencia machista. La mujer tenía problemas de adicción a las drogas, y su vinculación con la prostitución ha sido negada por la presidenta de la Asociación Mujeres por la Igualdad de El Bierzo. El detenido tiene antecedentes por violencia machista, pero no relacionados con esta víctima.

Un hombre de 64 años ha sido detenido por la muerte de una mujer de 38 en Camponaraya (León), según han informado a EFE fuentes de la investigación que mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque por el momento descartan que se trate de un caso de violencia machista.

Fue la propia víctima la que llamó pidiendo ayuda a los servicios de Emergencias 112 de Castilla y León sobre las 22:00 horas de este martes y a quienes aseguró que un hombre le había clavado un hacha en la cabeza en el interior de una vivienda en Camponaraya. Las mismas fuentes han explicado a EFE que esta mujer sufría un problema de adicción a las drogas y había sido prostituida, aunque esta última circunstancia ha sido negada por la presidenta de la Asociación Mujeres por la Igualdad de El Bierzo, Lola González, quien conocía a la víctima y a su familia.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Sacyl, que cuando llegaron encontraron a la mujer ya muerta, así como efectivos de la Guardia Civil que detuvieron al supuesto autor en la vivienda.

El hombre cuenta con antecedentes por violencia machista sobre otra mujer, aunque este caso está inactivo en el sistema VioGén. Por su parte, la víctima había estado en tres ocasiones en ese sistema por malos tratos de otros tres hombres, ninguno de ellos el que supuestamente ha acabado con su vida.

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