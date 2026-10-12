Hallan el cadáver de un hombre en la orilla de la presa de Siles (Jaén)

Los detalles El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha confirmado que dos pescadores encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de unos 65 años.

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 65 años fue encontrado junto a una orilla del pantano de Siles, en Jaén, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Dos pescadores descubrieron el cadáver alrededor de las 17:45 horas del domingo, sin que se conozcan aún las causas de su muerte. El hallazgo se produjo a la altura del río Guadalimar, y los pescadores alertaron a las autoridades. La Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios se desplazaron al lugar, donde se confirmó el fallecimiento y se activó el protocolo judicial para investigar el caso.

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 65 años de edad ha sido hallado junto a una orilla del pantano de Siles, en Jaén, según se ha confirmado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Dos pescadores encontraron el cadáver de este hombre sobre las 17:45 horas de este domingo, sin que hasta el momento hayan trascendido las causas de la muerte.

Según avanzó Radio Sierra, el cuerpo sin vida del hombre fue hallado a la altura del río Guadalimar y los pescadores avisaron al Servicio de Emergencias, que trasladó la alerta a la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios.

Estos últimos decretaron el fallecimiento del hombre, tras lo cual se activó el protocolo judicial para esclarecer las causas de la muerte.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido