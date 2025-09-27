Hallan el cadáver de un hombre de 61 años con signos de violencia en el interior de una vivienda en Benaocaz

Imagen de archivo un agente de la Guardia Civil (Archivo)

Los detalles La Benemérita recibió un aviso por parte del Servicio de Emergencias 112 Andalucía sobre la 1:00 horas de la madrugada de este sábado. Tuvieron conocimiento de un posible homicidio en esta localidad.

El cadáver de un hombre de 61 años fue encontrado este sábado en una vivienda de Benaocaz, Cádiz, con signos de violencia, según confirmó la Guardia Civil a Europa Press. Los agentes recibieron un aviso del Servicio de Emergencias 112 Andalucía sobre un posible homicidio alrededor de la 1:00 de la madrugada. Además, se detectaron indicios de un posible robo en el domicilio. La Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha activado el protocolo judicial, asumiendo las diligencias e iniciando una investigación para esclarecer las causas de este suceso.

El cadáver de un hombre de 61 años ha sido hallado en la jornada de este sábado en el interior de un domicilio del municipio gaditano de Benaocaz.

Así lo han confimado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press. Asimismo, los agentes informan que el cuerpo muestra signos de violencia.

La Benemérita recibió un aviso por parte del Servicio de Emergencias 112 Andalucía sobre la 1:00 horas de la madrugada de este sábado. Tuvieron conocimiento de un posible homicidio en esta localidad.

Además, los agentes sostienen que se apreciaban indicios de un posible robo en la vivienda en la que fue encontrado.

Por su parte, la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha activado el protocolo judicial para este suceso. Por este motivo, se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes y ha abierto una investigación para esclarecer las causas de los hechos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.