Ahora

En Cádiz

Hallan el cadáver de un hombre de 61 años con signos de violencia en el interior de una vivienda en Benaocaz

Los detalles La Benemérita recibió un aviso por parte del Servicio de Emergencias 112 Andalucía sobre la 1:00 horas de la madrugada de este sábado. Tuvieron conocimiento de un posible homicidio en esta localidad.

Imagen de archivo un agente de la Guardia Civil (Archivo)Imagen de archivo un agente de la Guardia Civil (Archivo)Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El cadáver de un hombre de 61 años ha sido hallado en la jornada de este sábado en el interior de un domicilio del municipio gaditano de Benaocaz.

Así lo han confimado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press. Asimismo, los agentes informan que el cuerpo muestra signos de violencia.

La Benemérita recibió un aviso por parte del Servicio de Emergencias 112 Andalucía sobre la 1:00 horas de la madrugada de este sábado. Tuvieron conocimiento de un posible homicidio en esta localidad.

Además, los agentes sostienen que se apreciaban indicios de un posible robo en la vivienda en la que fue encontrado.

Por su parte, la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha activado el protocolo judicial para este suceso. Por este motivo, se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes y ha abierto una investigación para esclarecer las causas de los hechos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU revoca el visado a Petro por "instar a los soldados estadounidenses a desobedecer" en una manifestación propalestina
  2. Trump anuncia un acuerdo de paz inminente en Gaza "que traerá de vuelta a los rehenes"
  3. Begoña Gómez, de nuevo ante el juez Peinado: le comunicará que el juicio por malversación le corresponde a un jurado
  4. La truculenta trama en un campamento de Bernedo: duchas mixtas, actos sexuales para tener merienda y coacciones
  5. Lecciones de septiembre de 1975, cuando Franco murió matando
  6. De Dubái al mundo: el exclusivo chocolate relleno de pistacho a 20 euros la tableta que ha desatado una fiebre global