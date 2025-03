Hacer fotos, revisar el seguro... los consejos de los expertos ante a un accidente provocado por un animal

Los jabalíes se han convertido en un peligro en las carreteras, con accidentes cada vez más frecuentes en varias comunidades autónomas. Las autoridades instan a los conductores a extremar la precaución. Ante un animal en la carretera, se aconseja no desviarse para evitar colisiones frontales; es mejor frenar y luego soltar los frenos para evitar que el animal quede atrapado bajo el vehículo. En 2023, la DGT registró 35.000 accidentes con animales, con reparaciones que oscilan entre 1.500 y 6.000 euros. Revisar el seguro y considerar incluir cobertura cinegética, que cuesta entre 10 y 30 euros, es recomendable. En caso de accidente, se sugiere levantar atestado o tomar fotos, ya que la autopista podría hacerse cargo del pago, mientras que los cotos de caza solo son responsables si el accidente ocurre durante una batida.

Se han convertido en un peligro cuando cruzan la carretera y los accidentes son cada vez más frecuentes. La presencia de jabalíes es ya habitual en numerosas comunidades autónomas. Por eso, las autoridades piden a los conductores extremar la precaución.

Pero, ¿cuáles son los consejos que debemos seguir cuando nos encontramos un animal en la carretera? En primer lugar, el primer detalle que debemos tener en cuenta es no desviarse para evitar chocar con un coche de frente, en el caso de que sea una carretera de doble sentido. Lo mejor es frenar y luego soltar los frenos para que el coche no se levante y el animal no se te meta debajo del vehículo.

La DGT contabilizó en 2023 35.000 accidentes con animales. Y las reparaciones por este tipo de accidentes suelen costar entre 1.500 y 6.000 euros. Para evitar tener que desembolsar dicha cuantía, los expertos recomiendan revisar el seguro y en el caso de no tenerlo a todo riesgo, lo ideal es incluir un apartado llamado cinegética en el que entran los choques con ciertos animales y cuesta entre 10 y 30 euros.

En caso de choque, lo que se recomienda es levantar atestado o hacer fotos, ya que si se puede demostrar la autopista es que la que se hace cargo del pago. Por otro lado, los cotos de caza sólo son responsables si el accidente se produce durante una batida.