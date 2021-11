Gobierno y comunidades autónomas ya miran hacia el puente de diciembre y las Navidades para analizar las posibles restricciones o medidas necesarias para evitar una nueva ola de coronavirus. Lo hacen mientras Europa se blinda ante el aumento disparado de los contagios y la baja tasa de vacunación en algunos países como Alemania, Austria o Países Bajos.

En este sentido, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se reunirán la próxima semana para analizar la situación epidemiológica, la presión asistencial y la tasa de vacunación contra el COVID-19. La región comunicó este jueves 608 nuevos contagios y en los últimos siete días han fallecido 15 personas. Así, se sitúa en una incidencia acumulada (IA) de 49,99 casos por cada 100.000 habitantes.

Respecto a los datos sanitarios, los hospitales de Madrid cuentan con 389 pacientes COVID ingresados en planta y 68, en unidades de críticos. La mayoría de estos, según las autoridades sanitarias, son personas que no cuentan con la pauta completa de vacunación.

Uno de los temas que se abordarán en la reunión de la próxima semana es la celebración de las campanadas en la Puerta del Sol de Madrid, algo que se suspendió el pasado año debido a la pandemia. El alcalde, por el momento, no descarta "ningún escenario" y ha recordado que aún "quedan 40 días" y el "escenario es cambiante". "Me parece razonable no descartar ningún escenario respecto a las uvas. Quedan 40 días y en un escenario cambiante como la pandemia tendremos que ver en su momento cuál es la decisión más adecuada", ha señalado.

Si bien, el regidor ha instado a mantener las precauciones ante el virus y seguir guardando las normas sanitarias pese a poner en valor que "Madrid está por debajo de la media nacional" y que "el calendario de vacunación ha alcanzado el 90%" en la región.

Preguntado por esta celebración, el consejero de Sanidad ha indicado que "si seguimos con la misma incidencia" o datos similares y "una hospitalización estable", no será necesario "establecer, salvo en zonas con grandes aglomeraciones, tomar medidas excepcionales".

Enrique García Escudero ha dejado en el aire retomar esta costumbre navideña, pero quiere "esperar" a la solicitud y los datos que ofrezcan desde el Ayuntamiento en cuanto "al dispositivo y a partir de ahí, actuar de manera conjunta".