Alemania aumentará la presión sobre los no vacunados en el repunte agresivo del coronavirus y obligará a inmunizarse a los profesionales de los sectores sensibles. "Estamos en una situación muy seria", ha asegurado Angela Merkel ante el aumento exponencial de infecciones y tras advertir de que todo ello no sería preciso "si la laguna de vacunaciones no fuera tan grande".