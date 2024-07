La víctima del ataque homófobo en un local de Barcelona el Día del Orgullo en 2019 ha lamentado en un vídeo que ha enviado a laSexta que "lo que lleva luchando cinco años no ha servido de nada".

Estas declaraciones las ha dado tras conocer que la Audiencia de Barcelona ha absuelto a los dos hombres acusados de proferir amenazas e insultos homófobos contra el joven en un restaurante de Barcelona en 2019. Pese a reconocer la actitud "cerril e intolerante" de los acusados, la jueza consideró que las expresiones vertidas no alcanzan la gravedad necesaria para ser consideradas delito de odio.

El incidente ocurrió durante el Día del Orgullo Gay en un local de comida rápida de la ciudad. La víctima, un joven que asistía a la celebración, fue increpada por su vestimenta por uno de los acusados, quien le dijo: "Te voy a hacer heterosexual a hostias" y "te voy a dar tal hostia que la mariconería se te quita". El segundo acusado, un vigilante de seguridad, no intervino para detener el ataque verbal.

Sin embargo, cinco años después, la jueza ha determinado que las expresiones del agresor, aunque "desafortunadas y reprobables", no constituyen un delito de odio. La sentencia argumenta que los insultos se centraban en la forma de vestir de la víctima, no en su orientación sexual. Además, el tribunal ha desestimado la acusación de la Fiscalía que solicitaba 18 meses de prisión para el agresor y 9 meses para el vigilante por no intervenir.

"Cuando me he levantado y he visto el resultado de lo que llevo luchando durante cinco años he visto que no ha servido de nada porque le dan la razón a él cuando creo que yo he sido la víctima", ha comentado el joven agredido. "Se me ha agredió por mi manera de vestir y por mi condición sexual y eso no se puede consentir", ha continuado el joven, quien ha añadido que "cada uno viste como quiere".

Aun así, ha insistido en que seguirá luchando por sus derechos aunque tarde "cinco años más, 10 o 20" porque, hace hincapié en que "hasta que no se haga justicia no voy a parar".