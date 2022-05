Andrés es uno de los pacientes diagnosticados con la viruela del mono en España, y el primero en hablar públicamente. Asegura que desconoce dónde se pudo infectar, ya que no ha estado en ninguno de los focos investigados por Sanidad: ni en la fiesta de Maspalomas, Gran Canaria, ni en la sauna de Madrid.

Aún le quedan marcas en el brazo de la infección, aunque asegura que ha pasado la enfermedad de forma leve. Acudió a urgencias, ha explicado en declaraciones a laSexta, cuando le aparecieron las primeras pústulas. "Me tomaron muestras, me mandaron a casa y luego ya me confirmaron que era eso", ha explicado.

Un diagnóstico que le alarmó, aunque se relajó cuando vio que los síntomas que desarrollaba eran muy leves. Según ha indicado, tuvo dolor de cabeza, fiebre el primer día y las ronchas del cuerpo le salieron al tercero.

Un hecho que concuerda con los resultados de la secuenciación que investigadores del Instituto de Salud Carlos III han realizado sobre el virus que circula por España, ya que se trata de una variante con poca virulencia. Los resultados se han obtenido a partir de las muestras de 23 pacientes, cuya secuenciación ha confirmado que el virus de la viruela de los monos del brote que se está produciendo en España pertenece a un grupo fitogenético de África Occidental, que es el de menor virulencia entre los conocidos y el que se ha identificado por el momento en la mayoría de los países fuera de África implicados en este brote.

Según ha informado el Instituto de Salud Carlos III, se trata de una de las secuencias más completas que se han obtenido hasta el momento, y ha permitido además alcanzar una cobertura del 100 por cien de los 190.000 pares de bases del genoma de este virus.

Hasta la fecha, el Instituto de Salud Carlos III ha recibido muestras pertenecientes a 157 casos sospechosos de Monkeypox o viruela del mono. De estos, 84 casos han resultado ser positivos; y otros 73 han dado negativo para viruela humana y para otros orthopoxvirus, por lo tanto se descartan como casos.