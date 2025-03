Habla Ruth Ortiz tras el freno a la publicación del libro sobre José Bretón: "No podemos dar voz a los asesinos"

Ruth Ortiz, madre de los pequeños Ruth y José, asesinados por su padre en 2011, ha solicitado que no se dé voz a los asesinos para evitar la revictimización. Esta petición surge tras la suspensión de la publicación de un libro sobre el crimen por parte de la editorial Anagrama. Ortiz agradece al Servicio de Atención a las Víctimas de Córdoba y a la Fiscalía por su rápida actuación para proteger la memoria de sus hijos. Además, expresa su solidaridad con la familia de la última víctima de violencia machista en Burgos. Recientemente, José Bretón confesó al autor del libro que asesinó a sus hijos, lo que, según expertos, podría ser un intento de infligir aún más dolor a su exmujer. Ortiz concluye su carta con esperanza de erradicar la violencia contra las mujeres.

La madre de los pequeños Ruth y José, asesinados por su padre, José Bretón, en 2011, pide que no se dé voz a los asesinos para revictimizar a sus víctimas. Así lo reclama Ruth Ortiz en una carta que ha hecho pública después de que la editorial Anagrama haya suspendido la publicación de un libro sobre el crimen.

"No podemos de ninguna manera ni forma, dar voz a los asesinos para que puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas, ni para que puedan revictimizarlas", sostiene Ortiz en esa misiva, en la que asevera que "si no está bien regulado, tendrá que regularse correctamente, y si está regulado y no se cumple, se tiene que cumplir y hacer cumplir".

En su carta, la madre de los menores, que tenían seis y dos años cuando su padre los mató, resalta que "cuando una mujer pide ayuda, una madre pide ayuda, es porque de verdad la necesita" y traslada su pésame a la familia de la última mujer víctima de la violencia machista, presuntamente asesinada por su pareja en Burgos.

Ortiz arranca su carta dando las gracias al Servicio de Atención a las Víctimas de Córdoba y a la Fiscalía, a la que pidió amparo ante la publicación del libro "por actuar tan rápido" en defensa de sus hijos. Según pudo confirmar laSexta este miércoles, la editorial ha paralizado todo el proceso de publicación y distribución de 'El odio' a la espera del análisis de sus abogados. "Tengo una esperanza: entre todos, conseguiremos parar cualquier tipo de violencia que se ejerza hacia la mujer", concluye la carta de Ruth Ortiz.

Hace apenas unos días, más de una década después del crimen por el que cumple 40 años de prisión, se conocía que José Bretón había confesado por primera vez al autor del libro, Luisgé Martín, que asesinó a sus hijos. También sostuvo que no hubo "ningún tipo de sufrimiento". Sin embargo, según el análisis de la criminóloga Beatriz de Vicente, Bretón disfrutaría con el sufrimiento que puede causar a su exmujer el hacer ahora estas revelaciones.