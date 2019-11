Después de que la Guardia Civil haya pedido ayuda para localizar a los autores de una salvaje agresión a un hombre en Gran Canaria al que le propinaron un fuerte golpe mientras lo grababan todo, la Radiotelevisión Pública Canaria ha localizado a la víctima, que ha explicado el suceso.

"Yo lo sabía claro, me dijeron que si quería cinco euros a cambio de un cachetón y me lo pagaron", ha explicado en esas declaraciones.

Además, el hombre, un joven de 34 años que vive en la calle en la zona del barranco del Guiniguada de la capital, ha asegurado que tras el violento golpe perdió quedó inconsciente: "Perdí el conocimiento, la memoria y ya está. Después me desperté y no me acordaba de nada".

El hombre ha explicado también que la agresión sucedió hace un mes y que ha sido ahora cuando las imágenes han trascendido por la petición del a Guardia Civil: "No les voy a denunciar porque yo acepté los 5 euros para que me dieran el cachetón. De todas formas, ese episodio ocurrió hace más de un mes".

En el vídeo grabado por los propios agresores, se observa cómo golpean al joven en la cara con gran fuerza. El impacto es tal que el chico cae al suelo, golpeándose la cabeza contra un banco de piedra al caer y quedando tendido, inerte, en el suelo.

La Benemérita, ha tachado las imágenes de "salvajada" y ha solicitado a través de Twitter ayuda para encontrar a los responsables y pide a los ciudadanos que, si tienen información al respecto, se pongan en contacto en el 062.