El Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones ha creado la 'Guía sobre la protección temporal y la acogida de refugiados en España' en ucraniano. De esta forma, los desplazados por la guerra pueden tener acceso a toda la información necesaria para su acogida y protección en su lengua.

Las personas con nacionalidad ucraniana que deseen entrar en España, no necesitan solicitar visado si tienen un pasaporte biométrico, es decir, en el que esté su foto o contenga sus huellas. Si no tienen este pasaporte, ni documentos de viaje, puede dirigirse a una oficina consular de un país limítrofe con Ucrania (por ejemplo, Polonia, Rumanía, Hungría, etc.) para que se estudie su situación.

En el caso de menores de edad, es necesario el certificado de nacimiento del menor, el certificado que acredite la vinculación familiar o relación con los tutores o personas que acompañan al menor y se encuentran a cargo de él.

Guía en ucraniano

Esta es la 'Guía sobre la protección temporal y la acogida de refugiados en España' en ucraniano. En ella está toda la información necesaria para saber cómo solicitar la protección temporal, cómo solicitar atención médica o de qué hacer para poder trabajar. Además de los números de teléfono de la Red Estatal de Acogida de cada provincia.

Guía en español

En la web del Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones, ya estaba disponible la versión en castellano de la 'Guía sobre la protección temporal y la acogida de refugiados ucranianos en España', que es la que se muestra a continuación.

Acogida de 30 niños ucranianos con cáncer y sus familias

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que este viernes llegará un avión fletado por el Ministerio de Defensa desde Ucrania con alrededor de 30 niños con cáncer y sus familiares para que sean atendidos.

"Queremos darle una especial atención a los niños con enfermedades para que puedan ser atendidos debidamente y con todas las garantías en la red sanitaria de nuestro país", ha detallado Sánchez esta mañana en una visita al centro de recepción y acogida para refugiados ucranianos de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

El avión fletado por Defensa aterrizará alrededor de las cinco o seis de la tarde. El presidente del Gobierno ha explicado que esta evacuación que ha sido posible gracias al trabajo conjunto con la Sociedad Española de Hematología y de Oncología Pediátricas.

Centros de refugiados en España

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está centrado en "organizar la solidaridad, atender a los refugiados, darles protección, información y agilizar al máximo todos los trámites" para que los ucranianos que lleguen a España se sientan como es su país, así lo ha expresado Sánchez en su visita acompañado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

"Ya hemos preparado toda la logística que se va a coordinar desde 3 ciudades donde hay representación amplia de la sociedad ucraniana (Madrid, Barcelona y Alicante)", ha relatado el presidente añadiendo que "todos los refugiados que vengan tienen sus derechos y se les tienen que garantizar".

Crímenes de guerra

Asimismo, Pedro Sánchez ha hecho énfasis en que "lo que está haciendo Putin es provocar una guerra contra la democracia, la forma de vivir en libertad, con derechos, de no vivir bajo regímenes autoritarios como el que él representa. La lucha de Ucrania hoy es la lucha de España, Europa y del mundo".

"Esos crímenes de guerra no pueden quedar impunes. España y otros países estamos impulsando una investigación en la Corte Penal Internacional para que estos actos criminales no queden impunes", ha declarado el presidente de España.