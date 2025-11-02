La Guardia Civil detiene a dos personas por intentar secuestrar a un bebé en Navalmoral de la Mata

Imágenes de las dos personas que intentaron secuestrar a un bebé en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Un hombre de 47 años y una mujer de 48 han sido detenidos por la Guardia Civil como supuestos autores de un delito de detención ilegal tras sustraer a un bebé en el municipio de Navalmoral de la Mata, Cáceres.

La sustracción del bebé tuvo lugar la noche del pasado 25 de octubre, cuando la madre se encontraba en un establecimiento de la localidad cacereña en compañía de la autora de los hechos.

En un momento determinado, la progenitora se tuvo que ausentar momentáneamente del lugar. Cuando regresó al poco tiempo al establecimiento, comprobó que ni la mujer ni su hijo se encontraban allí.

Cuando la afectada intentó contactar con la mujer que se había quedado al cuidado del bebé, sin éxito, avisó de los hechos a la Policía Local del municipio. Esta, a su vez, informó a la Guardia Civil, que activó un dispositivo de búsqueda, la operación 'Recicta`, para tratar de localizarlos.

Gracias a la celeridad de los agentes, en la recopilación de información sobre el entorno familiar y social del menor, se pudo constatar la presunta implicación de una pareja sentimental como supuestos autores en la sustracción del menor. Las primeras investigaciones fueron complejas ya que se disponía de muy pocos datos sobre ambos.

Encontrado en un paraje aislado

Finalmente, la Benemérita localizó al bebé en una finca situada en un paraje aislado de la comarca del Campo Arañuelo, donde también fueron localizados los presuntos autores. Una vez asegurado el lugar, los agentes detuvieron a los autores y trasladaron de inmediato al menor al hospital para ser sometido a un reconocimiento pediátrico.

El informe facultativo confirmó que el bebé se encontraba en perfecto estado de salud, por lo que fue entregado a su madre. La coordinación entre las distintas unidades que intervinieron en el dispositivo permitió localizar al menor en apenas unas horas desde la denuncia de su desaparición, evitando así un desenlace más grave.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, efectivos de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Navalmoral de la Mata y Policía Local de dicha localidad.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Navalmoral de la Mata, así como de Fiscalía Provincial de Cáceres.

