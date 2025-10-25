La Guardia Civil detiene a cuatro personas en Torrelavega acusadas de más de 120 delitos de sextorsión

Los detalles Los detenidos creaban anuncios falsos en plataformas de contactos para captar a sus víctimas. Es entonces cuando se comunicaban con ellos para exigirles grandes cantidades de dinero.

Cuatro personas han sido encarceladas tras ser detenidas por la Guardia Civil, acusadas de más de 120 delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a grupo criminal. Amenazaban con divulgar la actividad de sus víctimas en páginas de citas a familiares y amigos. La investigación, iniciada hace dos años en Teruel tras una denuncia, reveló un grupo criminal que coaccionaba a usuarios de webs de encuentros. Captaban a sus víctimas mediante anuncios falsos y exigían dinero bajo amenazas de difundir información personal o causar daños físicos. En los registros en Torrelavega se incautaron ordenadores, móviles, joyas y un vehículo. Los detenidos están a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel.

Cuatro personas han ingresado en prisión después de que la Guardia Civil les detuviera y les acusara de más de 120 delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a grupo criminal, y por amenazar a sus víctimas con difundir a familiares y amigos su actividad en páginas web de citas y encuentros sexuales.

En la operación se han registrado varios registros de Torrelavega, donde se ha detenido a tres hombres y a una mujer de entre 20 y 25 años tal y como informa la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación comenzó después de la denuncia de una de las víctimas hace dos años en Teruel. En la llamada 'Operación Network', los agentes descubrieron la existencia de un grupo criminal que se dedicaba a coaccionar a sus víctimas y a amenazar a usuarios de páginas de una web de citas con difundir su actividad.

El 'modus operandi' de los detenidos consistía en crear anuncios falsos en plataformas de contactos donde captaban a sus víctimas. Una vez establecida la comunicación se iniciaba la extorsión mediante mensajes o llamadas, exigiéndoles un pago importante de dinero bajo la amenaza de que, si no lo hacían, se divulgaría su información personal. Además, llegaron incluso a amenazarles con causarles graves daños físicos tanto a ellos como a sus familiares.

De no atender sus demandas, las amenazas y coacciones iban ganando en intensidad. Incluso han llegado a mandar vídeos, sacados de Internet, de personas desmembradas. Se ha podido determinar que el número de víctimas supera las 120 en todo el territorio nacional.

En los registros, los agentes han encontrado todo tipo de material. Desde ordenadores, móviles y joyas pasando por dinero en efecto y un vehículo.

La investigación la ha dirigido la Policía Judicial de la Guardia Civil en Teruel, y en la misma han participado guardias civiles de la Policía Judicial y la USECIC de Cantabria.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos están ya a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, el que ha decretado el ingreso en prisión de los detenidos.

