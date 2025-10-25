Ahora

Han ingresado en prisión

La Guardia Civil detiene a cuatro personas en Torrelavega acusadas de más de 120 delitos de sextorsión

Los detalles Los detenidos creaban anuncios falsos en plataformas de contactos para captar a sus víctimas. Es entonces cuando se comunicaban con ellos para exigirles grandes cantidades de dinero.

La Guardia Civil, en la 'Operación Network'La Guardia Civil, en la 'Operación Network'@guardiacivil
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cuatro personas han ingresado en prisión después de que la Guardia Civil les detuviera y les acusara de más de 120 delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a grupo criminal, y por amenazar a sus víctimas con difundir a familiares y amigos su actividad en páginas web de citas y encuentros sexuales.

En la operación se han registrado varios registros de Torrelavega, donde se ha detenido a tres hombres y a una mujer de entre 20 y 25 años tal y como informa la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación comenzó después de la denuncia de una de las víctimas hace dos años en Teruel. En la llamada 'Operación Network', los agentes descubrieron la existencia de un grupo criminal que se dedicaba a coaccionar a sus víctimas y a amenazar a usuarios de páginas de una web de citas con difundir su actividad.

El 'modus operandi' de los detenidos consistía en crear anuncios falsos en plataformas de contactos donde captaban a sus víctimas. Una vez establecida la comunicación se iniciaba la extorsión mediante mensajes o llamadas, exigiéndoles un pago importante de dinero bajo la amenaza de que, si no lo hacían, se divulgaría su información personal. Además, llegaron incluso a amenazarles con causarles graves daños físicos tanto a ellos como a sus familiares.

De no atender sus demandas, las amenazas y coacciones iban ganando en intensidad. Incluso han llegado a mandar vídeos, sacados de Internet, de personas desmembradas. Se ha podido determinar que el número de víctimas supera las 120 en todo el territorio nacional.

En los registros, los agentes han encontrado todo tipo de material. Desde ordenadores, móviles y joyas pasando por dinero en efecto y un vehículo.

La investigación la ha dirigido la Policía Judicial de la Guardia Civil en Teruel, y en la misma han participado guardias civiles de la Policía Judicial y la USECIC de Cantabria.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos están ya a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, el que ha decretado el ingreso en prisión de los detenidos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Junts sube el tono contra el Gobierno y tensa más que nunca la cuerda de la legislatura con la reunión de Perpiñán
  2. La hora perdida de Mazón: el vacío de 60 minutos que sigue sin respuesta un año después de la DANA
  3. Pruebas que aparecen y desaparecen e informes dobles: las denuncias que ahondan la crisis de los cribados
  4. Trump despliega su mayor portaaviones en el Caribe en plena escalada de la tensión con Venezuela
  5. La princesa Leonor realiza su discurso más político saliendo en defensa de la migración: "Democracia frente a la intolerancia"
  6. Equipo de Investigación destapa el negocio que promete la inmortalidad, en el que se invierten miles de euros buscando la eterna juventud