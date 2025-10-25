Cuatro hombres intentan secuestrar a una niña de 11 años en Torelló, Barcelona: le ofrecieron 10 euros a cambio de subir a su coche

Los detalles Los Mossos d'Esquadra han confirmado a laSexta que se ha interpuesto una denuncia por estos hechos y que las personas implicadas están identificadas.

Una niña de 11 años estuvo a punto de ser secuestrada en Torelló, Barcelona, un incidente que los Mossos d'Esquadra están investigando. La menor fue abordada después de las 20:15 cuando iba a comprar yogures. Dos chicos entraron con ella al supermercado, mientras un coche con otros dos individuos estaba estacionado afuera. Los ocupantes del vehículo le ofrecieron 10 euros para que subiera, pero la niña se negó y, aterrorizada, corrió a casa pidiendo ayuda. La madre logró fotografiar el coche, cuyos ocupantes insultaron antes de irse. Posteriormente, las autoridades locales y los Mossos se hicieron presentes en el lugar.

Un niña de 11 años estuvo a punto de ser secuestrada este martes por la noche en el municipio barcelonés de Torelló, suceso que está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra.

Por su parte, los agentes han confirmado a laSexta que se ha interpuesto una denuncia por estos hechos y que las personas implicadas están identificadas.

La menor habría sido asaltada minutos después de las 20:15 cuando se dirigía a comprar unos yogures a un supermercado, según adelanta ElCaso.com. La niña entró al establecimiento a la vez que dos chicos en el momento en el que un coche estaba estacionado enfrente con otras dos personas dentro.

En ese momento, los ocupantes ofrecieron a la joven 10 euros si subía al vehículo, algo a lo que la menor se negó. El conductor siguió insistiendo junto a los dos implicados que se encontraban en la calle.

La niña entró en pánico y salió corriendo para volver a casa mientras lloraba y gritaba pidiendo ayuda a su madre, que consiguió hacer una fotografía del coche en el que viajaban cuatro hombres.

Estos aseguraron que solo querían ayudar a la niña y se marcharon de la zona lanzando insultos a la progenitora de la afectada, quien llamó a Emergencias. Tras el suceso, cuando los implicados ya se habían ido, se desplazaron dos patrullas de los Mossos d'Esquadra y una de la Policía Local de Torelló.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.