Intento de secuestro

Cuatro hombres intentan secuestrar a una niña de 11 años en Torelló, Barcelona: le ofrecieron 10 euros a cambio de subir a su coche

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.Europa Press
Un niña de 11 años estuvo a punto de ser secuestrada este martes por la noche en el municipio barcelonés de Torelló, suceso que está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra.

Por su parte, los agentes han confirmado a laSexta que se ha interpuesto una denuncia por estos hechos y que las personas implicadas están identificadas.

La menor habría sido asaltada minutos después de las 20:15 cuando se dirigía a comprar unos yogures a un supermercado, según adelanta ElCaso.com. La niña entró al establecimiento a la vez que dos chicos en el momento en el que un coche estaba estacionado enfrente con otras dos personas dentro.

En ese momento, los ocupantes ofrecieron a la joven 10 euros si subía al vehículo, algo a lo que la menor se negó. El conductor siguió insistiendo junto a los dos implicados que se encontraban en la calle.

La niña entró en pánico y salió corriendo para volver a casa mientras lloraba y gritaba pidiendo ayuda a su madre, que consiguió hacer una fotografía del coche en el que viajaban cuatro hombres.

Estos aseguraron que solo querían ayudar a la niña y se marcharon de la zona lanzando insultos a la progenitora de la afectada, quien llamó a Emergencias. Tras el suceso, cuando los implicados ya se habían ido, se desplazaron dos patrullas de los Mossos d'Esquadra y una de la Policía Local de Torelló.

