Ahora

En Ciudad Real

Muere un hombre en un incendio en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava

¿Qué ha pasado? El aviso al servicio de atención de urgencias de la región se producía pasadas las 6.00 horas y 96 usuarios han tenido que ser desalojados del complejo, varios de ellos afectados por inhalación de humo.

Una UVI móvil, en una imagen de archivo. Una UVI móvil, en una imagen de archivo. Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre ha fallecido este sábado en un incendio en una residencia de mayores en Carrión de Calatrava (Ciudad Real), que también ha obligado al desalojo de 96 usuarios, varios de ellos afectados por inhalación de humo, según ha confirmado el 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso al servicio de atención de urgencias de la región se producía pasadas las 6.00 horas de este sábado desde la calle Dulcinea de la citada localidad. De los 96 residentes, 91 han sido alojados en el Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava y los otros 5 son recogidos por familiares.

Asimismo, dos trabajadoras, de 54 y 56 años, han sido trasladadas al hospital de Ciudad Real por inhalación de humo, junto a un tercer residente, que ha sido trasladada por su familia.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, Bomberos de Daimiel y de Ciudad Real, así como una UVI, siete ambulancias y Cruz Roja. El incendio ya está extinguido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Valencia se vuelve a manifestar para exigir la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de la tragedia
  2. Trump despliega su mayor portaaviones en el Caribe en plena escalada de la tensión con Venezuela
  3. Pruebas que aparecen y desaparecen e informes dobles: las denuncias que ahondan la crisis de los cribados
  4. La princesa Leonor realiza su discurso más político saliendo en defensa de la migración: "Democracia frente a la intolerancia"
  5. Hamás deja el poder en la Franja de Gaza: acuerda traspasar el Gobierno a un comité palestino tecnócrata
  6. Equipo de Investigación destapa el negocio que promete la inmortalidad, en el que se invierten miles de euros buscando la eterna juventud