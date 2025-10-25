Muere un hombre en un incendio en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava

¿Qué ha pasado? El aviso al servicio de atención de urgencias de la región se producía pasadas las 6.00 horas y 96 usuarios han tenido que ser desalojados del complejo, varios de ellos afectados por inhalación de humo.

Un incendio en una residencia de mayores en Carrión de Calatrava, Ciudad Real, ha dejado un fallecido y ha obligado a desalojar a 96 residentes. El incidente, que ocurrió el sábado por la mañana, también afectó a varios usuarios por inhalación de humo. De los evacuados, 91 fueron alojados en el Polideportivo Municipal, mientras que cinco fueron recogidos por familiares. Dos trabajadoras y un residente fueron trasladados al hospital por inhalación de humo. Las autoridades, incluidos bomberos y servicios de emergencia, acudieron al lugar y el incendio ya ha sido extinguido.

Un hombre ha fallecido este sábado en un incendio en una residencia de mayores en Carrión de Calatrava (Ciudad Real), que también ha obligado al desalojo de 96 usuarios, varios de ellos afectados por inhalación de humo, según ha confirmado el 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso al servicio de atención de urgencias de la región se producía pasadas las 6.00 horas de este sábado desde la calle Dulcinea de la citada localidad. De los 96 residentes, 91 han sido alojados en el Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava y los otros 5 son recogidos por familiares.

Asimismo, dos trabajadoras, de 54 y 56 años, han sido trasladadas al hospital de Ciudad Real por inhalación de humo, junto a un tercer residente, que ha sido trasladada por su familia.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, Bomberos de Daimiel y de Ciudad Real, así como una UVI, siete ambulancias y Cruz Roja. El incendio ya está extinguido.

