Un grupo de sanitarios decidió poner el pasado domingo el Hospital Zendal de Madrid, ubicado en el barrio de Valdebebas, en alquiler en la conocida plataforma Fotocasa.

¿La razón? "Como hospital no sirve", escribe esta agrupación en su perfil en redes sociales, donde, apenas unas horas después, informaron de que la página web había borrado su anuncio. Un hecho que no ha llevado a los sanitarios a levantar sus críticas.

Concretamente, denuncian que las instalaciones de este centro no cumplen con la funcionalidad que deberían y, sobre todo, no ayudan a descongestionar el alto nivel de atención de los últimos meses en el Servicio Madrileño de Salud. Incluso llegan a ironizar con que compañías de distribución, como Amazon, puedan guardar sus productos en él.

"Hemos puesto en alquiler el Zendal por si empresas como Amazon les interesa para almacenar sus productos, ya que como hospital no sirve. No ayuda a descongestionar el resto de hospitales del SERMAS y a nosotras no paran de marearnos", denuncian.

Se trata de un anuncio que se ha producido tras semanas de críticas por la construcción de algunos sectores del hospital. En la publicación del anuncio, se podía leer que el recinto está formado por "4 naves industriales de última tecnología en un terreno de 80.000 metros cuadrados".

Añaden que cuenta con "techos alto de 12 metros" y "protección contra incendios con 3 bombas principales". También denunciaron el traslado de 'personal forzoso', en referencia a la reubicación que se hizo en el Zendal de sanitarios de toda la Comunidad de Madrid.