Los fichajes más sonados de la liga no juegan al fútbol americano: ola de homofobia contra dos animadores hombres en Minnesota

Los detalles En redes sociales, programas de radio o televisión, se pueden leer y escuchar comentarios abiertamente homófobos o machistas como estos: "Los Vikings no podían ser más homosexuales", "se supone que las animadoras son mujeres atractivas porque el fútbol es un deporte de hombres"....

El equipo de la NFL, Minnesota Vikings, ha incorporado a dos hombres como parte de su equipo de animadores, desatando una ola de críticas homofóbicas en Estados Unidos. A pesar de su experiencia en danza, su presencia ha sido objeto de controversia debido a estereotipos de masculinidad. Algunos críticos argumentan que los hombres no deberían realizar las mismas coreografías que las mujeres y denuncian un supuesto desplazamiento de las animadoras femeninas. Sin embargo, los Vikings han respaldado a sus nuevos fichajes, y otros 12 equipos de la NFL planean incluir hombres en sus equipos de animadores la próxima temporada.

El Minnesota Vikings, equipo de la liga de fútbol americano (NFL), ha presentado a sus dos nuevos fichajes para el equipo de animadores: dos 'cheerleaders' hombres. A pesar de su impresionante trayectoria en danza, la noticia ha desatado una ola de odio en EEUU. Por pura homofobiase han convertido en los fichajes más comentados de toda la liga.

Algunos se molestan porque los dos nuevos animadores sean hombres y bailen las mismas coreografías que sus compañeras mujeres. En su visión limitada de la masculinidad, ellos no son como debe ser un hombre: "Hay animadores masculinos con fuerza y habilidad de verdad. No esa porquería homo-trans que está haciendo la NFL", comenta un usuario de X.

Sus detractores denuncian un supuesto desplazamiento de las mujeres animadoras y sostienen que el público potencial del fútbol americano no está formado por homosexuales: "¿Crees que los hombres a quienes les gustan otros hombres son fanáticos de la NFL? ¡No!", critica el empresario Patrick Bet-David.

En redes sociales, los comentarios se vuelven abiertamente homófobos o machistas, con frases como: "Los Vikings no podían ser más homosexuales" o "Se supone que las animadoras son mujeres atractivas porque el fútbol es un deporte de hombres".

Sin embargo, el problema no es que existan hombres animadores, presentes desde hace década, sino los pompones, las vueltas y los saltos... Es decir, todo aquello que desafía la frágil normatividad masculina: "Estos son hombres vestidos como mujeres actuando como mujeres", decía el presentador Will Cain.

No obstante, y pesar de las críticas, los Vikings han mostrado su apoyo a los nuevos fichajes, y 12 equipos ya han anunciado que incorporarán hombres animadores en la próxima temporada.