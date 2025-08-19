Ahora

en eeuu

Los fichajes más sonados de la liga no juegan al fútbol americano: ola de homofobia contra dos animadores hombres en Minnesota

Los detalles En redes sociales, programas de radio o televisión, se pueden leer y escuchar comentarios abiertamente homófobos o machistas como estos: "Los Vikings no podían ser más homosexuales", "se supone que las animadoras son mujeres atractivas porque el fútbol es un deporte de hombres"....

Animadores hombres
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Minnesota Vikings, equipo de la liga de fútbol americano (NFL), ha presentado a sus dos nuevos fichajes para el equipo de animadores: dos 'cheerleaders' hombres. A pesar de su impresionante trayectoria en danza, la noticia ha desatado una ola de odio en EEUU. Por pura homofobiase han convertido en los fichajes más comentados de toda la liga.

Algunos se molestan porque los dos nuevos animadores sean hombres y bailen las mismas coreografías que sus compañeras mujeres. En su visión limitada de la masculinidad, ellos no son como debe ser un hombre: "Hay animadores masculinos con fuerza y habilidad de verdad. No esa porquería homo-trans que está haciendo la NFL", comenta un usuario de X.

Sus detractores denuncian un supuesto desplazamiento de las mujeres animadoras y sostienen que el público potencial del fútbol americano no está formado por homosexuales: "¿Crees que los hombres a quienes les gustan otros hombres son fanáticos de la NFL? ¡No!", critica el empresario Patrick Bet-David.

En redes sociales, los comentarios se vuelven abiertamente homófobos o machistas, con frases como: "Los Vikings no podían ser más homosexuales" o "Se supone que las animadoras son mujeres atractivas porque el fútbol es un deporte de hombres".

Sin embargo, el problema no es que existan hombres animadores, presentes desde hace década, sino los pompones, las vueltas y los saltos... Es decir, todo aquello que desafía la frágil normatividad masculina: "Estos son hombres vestidos como mujeres actuando como mujeres", decía el presentador Will Cain.

No obstante, y pesar de las críticas, los Vikings han mostrado su apoyo a los nuevos fichajes, y 12 equipos ya han anunciado que incorporarán hombres animadores en la próxima temporada.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | Las llamas calcinan 340.000 hectáreas en los últimos 12 días de ola de incendios en España
  2. Sánchez anuncia la declaración de zonas de emergencia y apela a "la lealtad institucional" para hacer frente los incendios
  3. La cumbre en la Casa Blanca allana el camino a una reunión entre Putin y Zelenski en las próximas dos semanas
  4. El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos
  5. La lucha contra las estafas telefónicas: estas son las técnicas más usadas por los delincuentes digitales
  6. El caso de Diego Fernández Lima: 40 años desaparecido hasta que un derrumbe reveló sus restos