Un grupo de activistas denuncia ante el 'Guernica' que el "genocidio de Gaza no se ha detenido"

Un grupo de activistas denuncian ante el 'Guernica' que el "genocidio de Gaza no se ha detenido"

Los detalles Activistas del colectivo Marea Palestina han realizado una sentada ante la obra de Pablo Picasso para "expresar nuestra exigencia de detención del genocidio contra el pueblo palestino".

Un grupo de activistas del colectivo Marea Palestina ha protestado pacíficamente en el Museo Reina Sofía, frente al 'Guernica', denunciando que el "genocidio de Gaza no se ha detenido". Coincidiendo con el desfile militar del Día de la Hispanidad en Madrid, los activistas han exigido el fin del genocidio contra el pueblo palestino. Han recordado el bombardeo genocida de Guernica en 1937 y han señalado que la población de Gaza sigue sufriendo bombardeos diarios. Critican el alto al fuego como un "espejismo de paz" y demandan justicia, reparación y el fin del apartheid. Además, piden mantener la movilización social, un embargo de armas y la apertura de corredores humanitarios. Concluyen solicitando la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, proclamando "Viva Palestina Libre, desde el río hasta el mar".

Un grupo de activistas del colectivo Marea Palestina ha denunciado este domingo que el "genocidio de Gaza no se ha detenido" en una protesta pacífica que ha tenido lugar en el Museo Reina Sofía y frente a la obra 'Guernica', mientras tenía lugar en Madrid el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Hispanidad.

"Mientras se celebra la 'Fiesta Nacional de España' con un desfile militar en un contexto de rearme y escalada bélica mundial, desde Marea Palestina hemos elegido la sala del 'Guernica' para expresar nuestra exigencia de detención del genocidio contra el pueblo palestino", ha denunciado el colectivo en un comunicado.

Los activistas han realizado la acción en torno a las 12:45 horas y se han sentado frente a la obra mientras han sostenido el mensaje 'Stop genocidio'. Fuentes del Reina Sofía aseguran a Europa Press que la protesta ha sido absolutamente pacífica y que no se han interrumpido las visitas a las salas.

En el comunicado, Marea Palestina defiende la acción ante el 'Guernica' recordando que en abril de 1937, la población civil del municipio vasco sufrió un "bombardeo genocida" y señalan que con la acción proclaman su voluntad de seguir hasta la "descolonización" de Palestina. En este sentido, tildan de "espejismo de paz" el alto al fuego y critican que España "vergonzosamente" haya aceptado. "La tregua impuesta bajo el chantaje de la violencia no garantiza la reparación del daño provocado ni tampoco va a suponer la entrega de los genocidas a los tribunales para que sean juzgados en aplicación del derecho internacional. No podemos permitir que los genocidas no rindan cuentas. Sin justicia, sin reparación, con apartheid y limpieza étnica, no puede haber paz", agregan.

Asimismo, señalan que los efectos de la hambruna "inducida" aún continúan y ponen de manifiesto que Gaza está "destruida" y advierten de que la entrada de la ayuda humanitaria "aún no es efectiva", por lo que piden que los ojos sigan en Gaza. "Es necesario mantener la movilización social contra el genocidio, la exigencia de un embargo de armas permanente y la apertura de corredores de ayuda humanitaria. Es necesario mantener la exigencia de evacuación y reagrupamiento de los familiares gazatíes que lo han solicitado", reclama el colectivo.

Por último, reiteran que es necesaria la "ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel" y terminan el comunicado con "Viva Palestina Libre, desde el río hasta el mar".

