El grito de socorro de la educación pública colapsa la Puerta del Sol de Madrid: los sindicatos cifran en un 70% el seguimiento

Los detalles La consejera de Educación de Ayuso asegura que esta huelga es "incomprensible". Pero "incomprensible" es, para docentes y familias, que no se apueste por la educación que nos iguala, la de todos, la pública.

La Puerta del Sol de Madrid ha sido escenario de una protesta masiva en defensa de la educación pública, con una marea verde de docentes y educadoras infantiles exigiendo mejoras en el sistema. "No queremos más vacaciones, queremos trabajar mejor", afirman los manifestantes, quienes han logrado un seguimiento del 70% en la huelga, según los sindicatos. Durante la jornada, se han realizado piquetes informativos en colegios e institutos, explicando a las familias la necesidad de reducir las ratios y aumentar el personal de orientación. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, considera la huelga "incomprensible", mientras que docentes y familias critican la falta de apoyo a la educación pública.

El grito de socorro de la educación pública ha colapsado la Puerta del Sol de Madrid. Una marea verde que no está dispuesta a callarse. "Ya llevamos varios años aguantando, hasta que hemos considerado que ya es suficiente", señalan a laSexta.

Centenares de docentes han salido a la calle reivindicando una educación de calidad. "No queremos más vacaciones, queremos trabajar mejor. Trabajamos con menores, con niños", explican. Junto a ellos también protestan las educadoras infantiles.

El seguimiento de la huelga, según los sindicatos, es de un 70% en una jornada que ya califican de histórica.

Durante toda la mañana se han celebrado piquetes informativos a las puertas de los colegios e institutos informando también a las familias de esta huelga educativa. "Entendemos las reivindicaciones. Hay que bajar las ratios, hacen falta más equipos de orientación", señalan.

Los docentes se han organizado desde primera hora de la mañana. Piden a la Comunidad de Madrid que los escuche aunque reconocen que les está "sorprendiendo la actitud de la consejera, que dice que pedimos cosas imposibles".

La consejera de Educación de Ayuso, Mercedes Zarzalejo, asegura que esta huelga es "incomprensible". "El único objetivo es quemar las calles", ha asegurado. Incomprensible es para docentes y familias que no se apueste por la educación que nos iguala, la de todos, la pública.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido