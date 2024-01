La tripledemia tensiona las urgencias y esto está empezando a afectar a la actividad quirúrgica. Ya hay hospitales en los que se están desprogramando las operaciones no urgentes. Es lo que le ha pasado a Felisa Romero, una paciente cuenta a laSexta que iban a operarla esta semana, pero finalmente tendrá que esperar más tiempo.

"Me tenían que operar de la espalda el 8 de enero. Ya me había visto el anestesista y me había hecho todas pruebas necesarias para la intervención. Ahora me dicen que tendré que esperar", explica Felisa.

El problema es que con tanta saturación por los virus respiratorios no hay camas para ingresar. "Se han reprogramado las cirugías que requieren ingresos y, en su lugar, se han programado cirugías ambulatorias", asegura Manuel Sánchez, enfermero y portavoz del sindicato Satse.

En el Parc Sanitari Sant Joan de Deu, en Sant Boi de Llobregar, Barcelona, están reagendando, por ejemplo, operaciones de trauma, como las de prótesis de cadera que requieren ingreso y reposo. Desde el Departament de Salut de Catalunya aseguran que es algo puntual de algunos centros hospitalarios, como ocurre también en el Hospital de Palamós en Girona.

La situación se repite en algunos centros hospitalarios de Valencia y así lo denuncian los sindicatos. En el Hospital Arnau de Vilanova también se están reprogramando operaciones. "Una o dos por día. Unas diez a lo largo de la semana. Son cirugías con una lista de espera de entre seis y ocho meses", relata Emma Garder, miembro del sindicato CSIF.

Algunos hospitales de la Comunidad de Madrid también se están viendo afectados por este mismo motivo. "Esto provoca un trastorno en la población general", argumenta Daniel Bernabéu, medico del Hospital La Paz y presidente de Amyts.

En el Hospital 12 de Octubre se han interrumpido cirugías y procedimientos en zona pediátrica por falta de camas en la UCIP. En el Hospital La Paz se ha suspendido como medida puntual algunas operaciones contempladas como actividad extraordinaria, que se suelen hacer en horario de tarde.