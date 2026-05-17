El PP da el cante en el carnaval de Alcalá de Guadaíra: así suena la comparsa reivindicativa que trataron de censurar sin éxito

¿Qué ha pasado? Los 'populares' presentaron una denuncia ante la Junta Electoral de Sevilla debido a que coincidía con la jornada de reflexión para las elecciones de Andalucía. Al final, nada de nada.

El Partido Popular intentó censurar algunas letras del Carnaval de Primavera en Alcalá de Guadaíra coincidiendo con las elecciones andaluzas, pero no lo logró. La agrupación carnavalesca criticó con dureza al gobierno de Juanma Moreno, usando términos como "miserable" y "embustero", y denunciando la situación de la sanidad pública. Aunque el PP presentó una denuncia en la Junta Electoral de Sevilla, incluso el alcalde de Cádiz, Bruno García, se opuso a ella, defendiendo el carnaval como un espacio de libertad. Finalmente, la celebración se llevó a cabo con normalidad, destacando la importancia de la sátira y la crítica social.

Lo intentaron. Intentaron censurar algunas letras del Carnaval de Primavera en Alcalá de Guadaíra. Es lo que quiso hacer el PP. Es lo que buscó el Partido Popular. Es lo que, al final, no ha logrado, porque todo se celebró con normalidad y con una nueva letra. Una con un mensaje claro para Juanma Moreno.

Porque fue el PP el que dio el cante. Porque no pudieron callar a una agrupación que usó términos como "miserable, rapaz y embustero". Como "fanfarrón mantenido, próspero y patético ratero". Todo, con la sanidad pública por bandera, denunciando "robos a la salud del pobre, cambiando oro por cobre enriqueciéndose con su agonía".

Ante esto, el PP puso una denuncia en la Junta Electoral de Sevilla. El motivo, el día de la celebración una jornada antes de las elecciones andaluzas coincidiendo con las 24 horas de reflexión antes del paso por las urnas.

Hasta el alcalde de Cádiz, el 'popular' Bruno García, se puso en contra: "El PP de Sevilla va a retirar esa denuncia. El carnaval es libertad".

Y es justamente lo que son las piezas que suenan en el carnaval. Libertad. Sátira. Crítica social. Algo por lo que la gente ha presionado para que pueda celebrarse con normalidad. "Se habla de la política pero no tiene nada que ver con las votaciones de cada uno", cuentan.

El propio letrista, en redes, dejó claro que no iba a haber censura alguna : "Para censurarme a mí tienes que nacer mil veces".

Al final, una comparsa que sí es de reflexión. Una que ha hecho reaccionar al pueblo cuando ha visto que querían quitarle algo que es suyo.

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