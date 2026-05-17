Ahora

Oda a la libertad

El PP da el cante en el carnaval de Alcalá de Guadaíra: así suena la comparsa reivindicativa que trataron de censurar sin éxito

¿Qué ha pasado? Los 'populares' presentaron una denuncia ante la Junta Electoral de Sevilla debido a que coincidía con la jornada de reflexión para las elecciones de Andalucía. Al final, nada de nada.

La comparsa reivindicativa del carnaval de Alcalá de Guadaíra
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Lo intentaron. Intentaron censurar algunas letras del Carnaval de Primavera en Alcalá de Guadaíra. Es lo que quiso hacer el PP. Es lo que buscó el Partido Popular. Es lo que, al final, no ha logrado, porque todo se celebró con normalidad y con una nueva letra. Una con un mensaje claro para Juanma Moreno.

Porque fue el PP el que dio el cante. Porque no pudieron callar a una agrupación que usó términos como "miserable, rapaz y embustero". Como "fanfarrón mantenido, próspero y patético ratero". Todo, con la sanidad pública por bandera, denunciando "robos a la salud del pobre, cambiando oro por cobre enriqueciéndose con su agonía".

Ante esto, el PP puso una denuncia en la Junta Electoral de Sevilla. El motivo, el día de la celebración una jornada antes de las elecciones andaluzas coincidiendo con las 24 horas de reflexión antes del paso por las urnas.

Hasta el alcalde de Cádiz, el 'popular' Bruno García, se puso en contra: "El PP de Sevilla va a retirar esa denuncia. El carnaval es libertad".

Y es justamente lo que son las piezas que suenan en el carnaval. Libertad. Sátira. Crítica social. Algo por lo que la gente ha presionado para que pueda celebrarse con normalidad. "Se habla de la política pero no tiene nada que ver con las votaciones de cada uno", cuentan.

El propio letrista, en redes, dejó claro que no iba a haber censura alguna : "Para censurarme a mí tienes que nacer mil veces".

Al final, una comparsa que sí es de reflexión. Una que ha hecho reaccionar al pueblo cuando ha visto que querían quitarle algo que es suyo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La participación en las elecciones de Andalucía es del 37,24% a las 14:00 horas, un 3% más que en 2022
  2. La OMS emite una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda
  3. El conductor que atropelló a ocho personas en Módena es un hombre de 31 años con problemas psiquiátricos
  4. Irán advierte a EEUU de una respuesta "más contundente" ante cualquier nueva agresión
  5. La FAPE respalda la suspensión cautelar de acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso: "Nada tienen que ver con el periodismo"
  6. Malú presenta su nuevo disco, 'Quince': "Estoy viviendo el escenario en su estado más bello y más puro"