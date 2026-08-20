Granada enfrenta el miedo a volver a casa tras los terremotos ante posibles "daños invisibles"

Los detalles La incertidumbre se mantiene especialmente entre quienes han comprobado en sus propias casas las consecuencias: hay techos desplomados y paredes completamente rajadas.

El miedo persiste en Granada tras los recientes terremotos, con muchos vecinos viviendo en la calle por temor a regresar a sus hogares. La incertidumbre es mayor entre quienes han visto daños visibles como techos desplomados y paredes rajadas, pero preocupa más lo que no se ve, como daños estructurales ocultos. Los especialistas advierten que un edificio puede parecer intacto pero tener su resistencia comprometida. En Las Gabias, 600 personas están evacuadas mientras se refuerzan edificios dañados. Los técnicos deben certificar la seguridad antes del regreso. La situación genera estrés y preocupación por la seguridad estructural a largo plazo.

El miedo sigue instalado en Granada después de los últimos terremotos que han golpeado diferentes zonas. Muchos vecinos continúan haciendo vida en la calle, pasan el día fuera de sus casas y algunos incluso duermen en tiendas de campaña. No se atreven a regresar a sus viviendas por temor a que el suelo vuelva a temblar y a que los seísmos hayan provocado daños que todavía no pueden verse.

La incertidumbre se mantiene especialmente entre quienes han comprobado en sus propias casas las consecuencias de los seísmos. Hay techos desplomados, paredes completamente rajadas y azulejos que se han desprendido. "Con la casa comprada hace un año y todo el techo desplomado de mi bloque", cuenta uno de los afectados. Pero más allá de los daños visibles, lo que más preocupa ahora son aquellos que pueden haber quedado ocultos en las estructuras de los edificios.

Los especialistas advierten de que un edificio puede no presentar grandes desperfectos a simple vista y, sin embargo, haber visto afectada su capacidad para resistir futuros terremotos. Ramiro Aurín, ingeniero de Caminos, explica a laSexta qué elementos deben revisarse especialmente después de un seísmo: "Qué ha pasado en los pilares o en el forjado o en la unión de pilares y forjados".

Y es que las consecuencias de un terremoto no siempre son inmediatas. Algunas infraestructuras podrían haber sufrido daños que no se aprecian ahora, pero que podrían comprometer su resistencia en el futuro. "A lo mejor no se le nota prácticamente nunca, pero lo que ha quedado sí que es su capacidad a resistir a otro terremoto de ese tipo", advierte.

Un hombre explica que "se rajaron paredes de las escaleras cerca del ascensor, pero en sí el bloque no ha sufrido daños serios". Sin embargo, los especialistas piden que cualquier desperfecto sea revisado: "Eso no es una tontería, es sensato. Después de un terremoto a los edificios les han pasado cosas".

Mientras continúan las primeras inspecciones, muchos granadinos siguen sin sentirse seguros dentro de sus viviendas. "Mi hijo no quiere estar en la casa solo ni en ninguna habitación", relata un vecino. "Yo a mi casa no voy a ir... mis nietos a sus casas no van a ir con los techos rotos", cuenta otra afectada.

600 personas permanecen evacuadas

La situación es especialmente complicada en Las Gabias, donde unas 600 personas permanecen evacuadas después de los daños detectados en varios edificios. Por su parte, el Ayuntamiento avanza en los trabajos de refuerzo de las viviendas desalojadas el martes. Las actuaciones podrían terminar en las próximas horas, pero los vecinos no podrán regresar hasta que los técnicos certifiquen que sus hogares son seguros.

"Ahora cuando mi niña salga de trabajar, vamos a casa, comemos rápido y veloz y nos volvemos a la calle", cuenta una de las personas afectadas. Por la noche, la situación se vuelve todavía más complicada: "De noche esto es un hormiguero". "Esto nos tiene estresados", reconoce otra vecina.

La principal preocupación ahora es determinar qué ha ocurrido en el interior de los edificios. Los terremotos en Granada "pueden haber provocado daños invisibles" que no necesariamente se traducen en un derrumbe o en grandes grietas.

"Puede que no se haya caído, pero también puede que los sismos le hayan provocado algún tipo de daño, algunos visibles, otros no visibles, que puedan comprometer la resistencia a largo plazo a la estructura. Entonces ahí sí que van a tener que hacer un montón de inspecciones en esos edificios, lógicamente", explican los especialistas.

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