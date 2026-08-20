La Guardia Civil detiene al presunto autor de ocho robos con fuerza en vehículos en Majadahonda, Madrid

Los detalles Al detenido también se le atribuyen dos delitos de estafa y seis contra la seguridad vial por conducir con la retirada de su permiso de conducción.

La Guardia Civil ha logrado identificar y detener a un individuo tras cometer ocho robos con fuerza en el interior de vehículos en la localidad madrileña de Majadahonda. Al detenido, se le atribuyen también dos delitos de estafa utilizando las tarjetas bancarias sustraídas y seis contra la seguridad vial por conducir con la retirada judicial de su permiso de conducción.

El detenido actuaba en las zonas de estacionamiento de superficies comerciales y, para cometer los robos, utilizaba un inhibidor de frecuencia que neutralizaba los sistemas de cierre centralizado de los vehículos, sin causar daños visibles en las cerraduras.

Una vez en el interior de los vehículos, sustraía todo tipo de efectos y dispositivos electrónicos, con valor superior a 7.800 euros, así como tarjetas bancarias, que posteriormente utilizaba para realizar compras fraudulentas.

Con esta detención, la Guardia Civil se ha permitido esclarecer un total de 16 hechos delictivos. El encartado que ya ha pasado a disposición judicial, contaba con numerosos antecedentes por hechos de naturaleza similar. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

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