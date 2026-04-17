Golpe al narcotráfico en Sevilla: incautan 3.500 kilos de droga y detienen a 17 personas

Droga incautada en Sevilla por la Guardia Civil y la Policía Nacional

Los detalles La organización se dedicaba a la distribución y venta de sustancias estupefacientes y contaba con al menos seis armas de guerra y guarderías de hachís y cocaína.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado una red de narcotráfico en Sevilla, deteniendo a 17 personas, de las cuales doce están en prisión provisional. En la operación "Itálica 153 Legs/Avant", se incautaron más de 3.500 kilos de droga, incluyendo 3.370 kilos de hachís y 288 de cocaína. La organización criminal, que operaba en Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz, poseía armas de guerra como subfusiles Skorpion y fusiles AK-47. La investigación conjunta permitió identificar a todos los miembros del grupo y sus roles, interceptando simultáneamente objetivos en Almería, Murcia y Sevilla.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarrollado una operación contra el narcotráfico en Sevilla que se ha saldado con 17 detenidos, doce de ellos ya en prisión provisional, y más de 3.500 kilos de droga intervenidos.

La operación conjunta "Itálica 153 Legs/Avant" ha desarticulado una organización criminal asentada en Sevilla dedicada a la adquisición, distribución y venta de sustancias estupefacientes, que contaban con al menos seis armas de guerra y guarderías de hachís y cocaína en distintas localizaciones, también de Málaga, Huelva y Cádiz.

Los agentes se han incautado 3.370 kilos de hachís y 288 de cocaína, además de armas como cuatro subfusiles Skorpion, provistos de cuatro silenciadores, y dos fusiles de asalto AK-47, todos ellos con munición.

La investigación apunta a que la red habría logrado mover un volumen aproximado de 285 fardos, con unos 9.400 kilogramos de hachís, entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Las investigaciones de Policía Nacional y Guardia Civil comenzaron de manera independiente, si bien posteriormente se fusionaron, permitiendo así "identificar a todos los integrantes del grupo criminal y averiguar sus roles específicos", han informado ambos cuerpos de seguridad en una nota de prensa.

Dada la movilidad e itinerancia de los investigados, los agentes precipitaron una primera fase de explotación durante el transcurso de uno de los transportes ilícitos o "narcoviajes". Esta maniobra táctica permitió la interceptación simultánea de los objetivos en las provincias de Almería, Murcia y Sevilla.

Entre las intervenciones que conforman el total de la droga incautada durante la investigación, destacan además las aprehensiones de 500 kilogramos de hachís en Jerez de la Frontera (Cádiz) y otros 720 de la misma sustancia en la provincia de Burgos.

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