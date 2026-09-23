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desahucio de maricarmen

El Gobierno de Madrid y el Ayuntamiento prometen ahora una solución habitacional para Maricarmen tras el desahucio

Los detalles El portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García, ha asegurado este miércoles que comprende "perfectamente" la "difícil" situación que atraviesa la mujer y defendió la actuación de las administraciones madrileñas.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín

Tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, de la vivienda en la que residió durante 71 años, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que comprende "perfectamente" la "difícil" situación que atraviesa la mujer y defendió la actuación de las administraciones madrileñas.

García ha afirmado que la Comunidad de Madrid le ha ofrecido en dos ocasiones una plaza pública en una residencia y ha asegurado que tanto los servicios sociales municipales como el Ejecutivo regional han mantenido el contacto con ella para ofrecerle una alternativa habitacional.

"Me consta que los servicios sociales municipales han estado y van a estar permanentemente en contacto con ella y le van a ofrecer un recurso habitacional. Por tanto, hay dos administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que han trabajado de manera conjunta para poder ayudar a esta mujer", ha señalado.

El portavoz ha insistido en que ambas administraciones han tratado de buscar una solución habitacional para Maricarmen y cargó contra quienes, a su juicio, no han hecho nada para ayudarla.

"Si ha habido una administración que ha estado en permanente contacto, ha sido la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, a través de los servicios sociales municipales", ha afirmado García, antes de sostener que ambas instituciones "le han ofrecido un recurso habitacional".

En este sentido, ha criticado al Gobierno central por, según sus palabras, "tratar de echar la culpa a otros" en lugar de asumir responsabilidades ante este tipo de situaciones.

"Este Gobierno, cuando tiene un problema, siempre busca un culpable. Fuera hay una cartera con una ministra que es la ministra de Vivienda y tenemos un ministro como Óscar López, que ha demostrado que son incapaces de solucionar absolutamente nada", ha afirmado.

García ha terminado reclamando responsabilidades a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a quienes acusó de no haber hecho "absolutamente nada" y de "faltar el respeto a los madrileños".

"Mientras que tenemos a una ministra y un ministro, Óscar López, que no han hecho absolutamente nada más que faltar el respeto a los madrileños", ha concluido.

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