Calendario laboral de 2027 en Aragón: los 12 festivos comunes en toda la comunidad

Los Ayuntamientos tienen potestad para elegir otros dos festivos locales, que se añadirán al calendario laboral aragonés una vez confirmados. Por ahora, se conocen ya los 12 festivos que afectan a todo el territorio aragonés.

El calendario laboral de Aragón ya está publicado. Al menos, en lo que afecta a los festivos que afectan a toda la comunidad autónoma, un total de 12, a los que se sumarán, cuando corresponda, los festivos locales. A principios de septiembre, el Gobierno aragonés publicó la relación de días festivos retribuidos, no recuperables e inhábiles para el año 2027, muchos de los cuales se comparten con gran parte del territorio nacional.

Así, días como el 1 o el 6 de enero, Año Nuevo y Día de Reyes, el 1 de mayo, Día de Todos los Santos o el 12 de octubre, fiesta nacional, son compartidos por todas las comunidades autónomas. En el caso de Aragón, las fiestas señaladas durante la Semana Santa son dos: el Jueves Santo y el Viernes Santo, 25 y 26 de marzo respectivamente. En otras regiones, como en Baleares, la Semana Santa se extiende durante más tiempo, al considerar también como fiesta el Lunes de Pascua.

Aragón ha optado, además, por añadir como día inhábil el 23 de abril, San Jorge, jornada en la que se celebra también el Día del Libro, aunque éste no suele ser un día de fiesta en ningún lugar de España. Asimismo, y con la facultad de hacerlo, el Gobierno aragonés ha optado por trasladar el festivo del 15 de agosto, que en 2027 cae en domingo, al lunes posterior, llevando la celebración de la Asunción de la Virgen al lunes 16 de agosto.

En el último trimestre de 2027 se concentran una buena cantidad de festivos, todos ellos que afectan a toda España: el primero es el 12 de octubre, cuando tiene lugar el Día de la Hispanidad, al que le sigue la jornada de Todos los Santos (1 de noviembre). Ya en diciembre, los tres días festivos que restan: los días 6 y 8 de diciembre, día de la Constitución Española e Inmaculada Concepción, respectivamente, que ponen nombre al para muchos llamado 'puente de la Constitución' o 'puente de diciembre', para acabar con el día de Navidad, 25 de diciembre, que en 2027 cae en sábado.

Cabe recordar en este punto que entre los 12 festivos que comparten todos los residentes en Aragón hay dos que coinciden en sábado, los días 1 de mayo y 25 de diciembre: estos festivos no se trasladan, pero de coincidir en jornada no laboral para muchos trabajadores, es posible solicitar a las empresas que lo compensen, a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional que fija la compensación en un día adicional de descanso.