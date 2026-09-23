La Policía Nacional desmantela los puestos de venta ambulante en Playa del Trampolín (Ceuta)

Los detalles La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo en Playa del Trampolín para apoyar a la Policía Local en el desmantelamiento de los puestos de venta ambulante, después de que los vendedores regresaran anoche y retomaran una actividad prohibida por la ordenanza municipal.

La Policía Nacional ha desplegado un operativo en Playa del Trampolín para apoyar a la Policía Local en el desmantelamiento de puestos de venta ambulante, una actividad prohibida por la ordenanza municipal. Tras 55 días de venta, los vendedores aseguran que es su única forma de vida y planean continuar. Varios furgones policiales han acudido para retirar elementos como tablas de planchar y muebles usados como mostradores. El dispositivo se intensificó tras incidentes recientes, en un contexto complejo. Los vendedores compran productos en supermercados y los revenden a mayor precio, pese a la prohibición.

La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo en Playa del Trampolín para apoyar a la Policía Local en el desmantelamiento de los puestos de venta ambulante instalados en la zona, después de que el día anterior ya se intentara llevar a cabo una intervención similar.

El operativo se produce tras 55 días de venta ambulante en este punto, pese a que esta actividad está prohibida por la ordenanza municipal. Los vendedores aseguran que se trata de su única forma de vida y que tienen intención de continuar vendiendo en la vía pública.

Varios furgones de la Policía Nacional han acudido a la zona para reforzar a los agentes de la Policía Local, que están retirando los elementos utilizados para instalar los puestos. Entre los objetos empleados como improvisados mostradores se encuentran tablas de planchar, muebles y papeleras, además de otros enseres utilizados para exponer los productos.

El dispositivo policial se ha reforzado después de los incidentes registrados el martes, cuando, tras un primer intento de desalojo, los vendedores comenzaron a recoger rápidamente los puestos de venta ambulante que habían instalado sobre la arena. La intervención se desarrolla en un contexto de especial tensión. Los vendedores adquieren distintos productos en supermercados cercanos para posteriormente ofrecerlos en la zona a un precio superior. Entre los artículos disponibles se encuentran productos de alimentación y, en algunos puntos, bebidas alcohólicas.

Durante la intervención también se han producido momentos de tensión entre algunos de los vendedores y otros migrantes presentes en la zona, que les han recriminado su comportamiento durante los últimos días y les han advertido de las consecuencias que podría tener continuar con esta actividad.

Los vendedores, por su parte, mantienen que esta actividad constituye su principal fuente de ingresos y han manifestado su intención de continuar ejerciéndola pese a la prohibición municipal. La ordenanza vigente no contempla autorización para este tipo de venta ambulante en la vía pública.

La actuación se produce después de que la Ciudad Autónoma haya anunciado medidas para hacer cumplir las ordenanzas municipales en los asentamientos y haya reclamado la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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