Nacho Rabadán, sobre una subida inminente del precio del la gasolina el próximo jueves: "No es momento de especular"

El presidente de la Confederación de Estaciones de Servicio valora la medida de Macron de reducir la calidad de los combustibles para ahorrar y asegura que en España "se han hecho los deberes", mientras en Francia "aún no saben qué quieren ser de mayor".

Ante la crisis de los precios de la gasolina, Emmanuel Macron quiere reducir la calidad de los combustibles para abaratar el coste. Más Vale Tarde lo analiza con Nacho Rabadán, presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, que ve "muy difícil" que Bruselas dé la autorización a Macron para llevar a cabo su plan, ya que "al final son unas especificaciones de ámbito europeo".

El experto considera que "en España se han hecho los deberes", mientras que en Francia "aún no saben qué quieren ser de mayor": "El problema en Francia no es que haya un problema en todo el mundo, sino que 'Total', participada por el Estado francés, ha topado el precio de los combustibles".

Estos topes, apunta, ha provocado que los precios de compra de otras estaciones de servicio sean superiores a los precios de venta al público que tienen las gasolineras 'Total', por lo que "no operan en el mercado" y eso ha llevado a que muchas gasolineras en Francia no tengan producto.

Respecto a la calidad de las gasolineras low cost en España, señala que si bien no es la misma, "eso no significa que sea una gasolina mala". En este sentido, indica que ambos tipos de gasolina "tienen las mismas especificaciones", pero "luego cada una de las compañías tienen sus aditivos".

Ante las noticias que hablan de una notable subida de la gasolina el próximo jueves, Rabadán señala que existe una falta de producto refinado en todo el mundo y hay "menos oferta de lo que el mercado está demandando". Ante esta situación, afirma que "no es momento de especular" y que "probablemente" no haya mucha diferencia de precio entre el viernes y el jueves.

Donde sí subirán notablemente los precios, "si el Ejecutivo no toma ninguna otra decisión", es a partir del 1 de octubre, cuando subirá la gasolina 6 céntimos y el gasóleo 24 al acabarse la bonificación fiscal vigente.

En este sentido, recuerda que no solo el Gobierno, sino también las comunidades autónomas, recaudan impuestos de hidrocarburos y "también podrían reivindicar este esfuerzo para que los consumidores no tengan que pagar el gasóleo a 2,20".

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