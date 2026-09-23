Un fondo buitre desahucia a David y a su hijo de 21 años de su casa en Vallecas: "Solo es el primero"

El contexto Un centenar de personas se han concentrado para intentar frenar el desahucio. David pagaba 400 euros de alquiler y el fondo buitre, que ahora amenaza al resto de vecinos del bloque, no le ofrece ni opción de compra ni de alquiler.

David, de 52 años, y su hijo han sido desahuciados de su vivienda en Vallecas por un fondo buitre que adquirió el bloque de la obra social de La Caixa. A pesar de pagar 400 euros, no se le ofreció opción de compra ni alquiler, según el Sindicato de Inquilinas. David, destrozado, relata el acoso de empresas de desokupación y denuncia más desahucios inminentes, incluido el de Maricarmen, de 87 años. Reyes Maroto, del PSOE, presenció el desahucio, mientras los vecinos exigían acción al Gobierno. Mercedes, otra vecina, enfrenta una situación similar sin opción de alquiler accesible.

David, de 52 años, y su hijo de 21 años han sido desahuciados este miércoles de la casa en la que vivían en Vallecas. Un fondo buitre ha comprado el bloque de viviendas en el que vivían, que pertenecía a la obra social de La Caixa. David pagaba 400 euros y el fondo, según el Sindicato de Inquilinas, no le ha ofrecido ni opción de compra ni de alquiler, ni a él ni al resto de vecinos.

"David es solo el primero", alertan desde el Sindicato. Después de ejecutarse el desahucio, David confesaba estar "destrozado". "Es muy fuerte ponerle cara a quien te echa de tu casa", ha contado a laSexta, mandando un abrazo a la otra persona que ha sufrido el drama del desahucio: Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la casa en la que vive desde 1955.

David se muestra decepcionado y cuenta que le han llegado a acosar con empresas de desokupación. Además, dice conocer más desahucios que se van a llevar a cabo hoy aparte del suyo y el de Maricarmen. "Esto es sangrante", denuncian.

La secretaria general del PSOE de Madrid, Reyes Maroto, ha estado presente en este desahucio. Las vecinas le han instado a decir a "Pedrito (Sánchez) que haga algo", un momento en el que la tensión ha ido a más. David ha saludado desde la ventana a las personas que han ido a apoyarle.

Mercedes, de 61 años, también es vecina de esta misma urbanización. A ella se le cumple el contrato de alquiler el 14 de octubre. Pagaba unos 430 euros. Vive allí desde hace tres años. Nos cuenta que no le dan opción a alquiler, pero que le ofrecen comprarlo por entre 245.000 y 265.000 euros. "Pero, con 61 años, quién me va a dar a mí una hipoteca", precisa.

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