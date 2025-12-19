La Generalitat asegura que no hay "evidencias" de que el brote de peste porcina saliera del laboratorio IRTA-CReSA

¿Qué ha dicho? El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado que tanto el informe hecho por la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura como la auditoría encargada apuntan que no hay "indicios" de que el virus saliera de allí.

El informe de técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura, junto con una auditoría encargada, concluye que no hay evidencias ni indicios de que el brote de peste porcina africana detectado en Cataluña provenga del laboratorio IRTA-CReSA en Cerdanyola del Vallès. Según el conseller de Agricultura, Oscar Ordeig, las instalaciones y protocolos del centro son adecuados. Aunque se espera completar la secuenciación del virus para confirmar su origen, los resultados preliminares respaldan la gestión del IRTA-CReSA. El president catalán, Salvador Illa, ha garantizado la transparencia en las investigaciones. Actualmente, hay 26 casos confirmados de jabalíes infectados y un caso sospechoso.

Ni "evidencias" ni "indicios" de que el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña saliera de las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), lugar que fue registrado por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil este jueves.

Es lo que arrojan las conclusiones del informe hecho tanto por los técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura como la auditoría que se encargó para conocer el origen del brote detectado en Collserola.

Como ha detallado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Oscar Ordeig, en una comparecencia en la sede del IRTA-CReSA, según el informe realizado por los técnicos "no hay evidencias ni indicios" de que el origen del virus sea el CReSA porque tanto sus instalaciones como sus protocolos "están bien", y "avalan las actuaciones hechas hasta ahora".

Y, aunque se está finalizando la auditoría encargada por la propia Generalitat, los resultados que se han podido extraer hasta ahora también apuntan que "los protocolos están bien y que todo se ha hecho correctamente". Tras ello, Ordeig ha defendido la profesionalidad del centro, del que ha dicho que es uno de los "de referencia en peste porcina africana de Europa".

En la misma línea, el president catalán, Salvador Illa, ha asegurado la "máxima transparencia y colaboración" por parte de la Generalitat ante todas las investigaciones en torno a la peste porcina africana y ha salido en defensa del IRTA-CReSA. "Hoy no hay ningún dato que nos permita afirmar que las cosas en el IRTA no se han hecho bien. Se han hecho bien. Toda la información que tenemos es esta", ha concluido en una comparecencia en Marató.

Eso sí, Ordeig ha matizado que la certeza del origen del virus que ha puesto en jaque a la Generalitat se conocerá cunado se complete la secuenciación, lo que dictaminará si el virus coincide con cepas de ese laboratorio. "Hay tres líneas de secuenciación en marcha", añadido, que ha asegurado que la Generalitat tiene "ganas de conocer" el origen del brote.

De momento, el número de casos de jabalíes infectados por el brote de peste porcina se mantiene en 26, si bien el conseller ha indicado que hay un nuevo caso "sospechoso" que se está a la espera de confirmar.

