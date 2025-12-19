Ahora

Fallos en los cribados

Amama asegura que 306 mujeres desarrollaron cáncer de mama en Andalucía sin ser informadas a tiempo

El contexto A finales de noviembre, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) vinculó el fallecimiento de tres personas con los fallos detectados en el programa de cribados de esta enfermedad en Andalucía.

La presidenta de la asociación AMAMA, Ángela Claverol.La presidenta de la asociación AMAMA, Ángela Claverol.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha asegurado que 306 mujeres desarrollaron cáncer de mama sin ser informadas a tiempo debido a los fallos en los cribados en la Sanidad andaluza.

Así lo ha asegurado Claverol este viernes en una entrevista en la Cadena SER, donde ha asegurado que el abogado de esta asociación, Manuel Jiménez, ha confirmado también que ya tienen contabilizadas 250 reclamaciones patrimoniales individuales contra la Junta. Según ha indicado, han presentado 50 y presentarán en los próximos días otras 50 firmadas por las víctimas. Además, ya están preparando otras 150 para principios del año 2026.

A finales de noviembre, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) vinculó el fallecimiento de tres personas con los fallos detectados en el programa de cribados de esta enfermedad en Andalucía.

Moreno minimizó la crisis

Además, hace unos días Amama afirmó que las cifras de la Junta no son reales. Aseguran que son 50 las mujeres que han presentado reclamaciones al sistema de sanidad andaluz y que se están estudiando más de 300 expedientes.

"De medio millón de cribados que hacemos al año tuvimos un problema con 2.713 personas. Afortunadamente el 99% no tenían lesiones tumorales", afirmó el presidente de la Junta en unas declaraciones que no han gustado en Amama.

Porque hubo, según él, un 1% que tuvo cáncer. Porque hubo, según él, 23 mujeres que sí tenían un tumor y que no recibieron diagnóstico alguno. "Con una es suficiente. ¿No le parece lo suficientemente grave? Esto es una catástrofe", ha dicho la asociación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo
  2. Sánchez desvela que ya se reunió con Yolanda Díaz y no considera una deslealtad la postura crítica de Sumar
  3. La Unión Europea acuerda conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
  4. Del "carne o pescado" al "podemos quedar algún día": los mensajes del exjefe de redes de Vox a su presunta víctima menor de edad
  5. Los intentos de sacar beneficio de la UCI del Hospital de Torrejón acabaron con el 80% de la plantilla fuera: "Es un sistema perverso"
  6. Desclasificadas hasta 68 imágenes sobre Epstein: de su relación con Noam Chomsky o Bill Gates hasta fotos de chicas desnudas