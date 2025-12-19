Amama asegura que 306 mujeres desarrollaron cáncer de mama en Andalucía sin ser informadas a tiempo

El contexto A finales de noviembre, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) vinculó el fallecimiento de tres personas con los fallos detectados en el programa de cribados de esta enfermedad en Andalucía.

Ángela Claverol, presidenta de Amama, denunció que 306 mujeres en Andalucía desarrollaron cáncer de mama sin ser informadas a tiempo por fallos en los cribados. En una entrevista con la Cadena SER, Claverol mencionó que el abogado de la asociación, Manuel Jiménez, confirmó 250 reclamaciones patrimoniales individuales contra la Junta, con 50 ya presentadas y otras 50 en proceso. Amama también vinculó tres muertes a estos fallos y cuestionó las cifras oficiales, afirmando que más de 300 expedientes están bajo estudio. El presidente de la Junta admitió problemas en 2.713 cribados, con 23 casos de cáncer no diagnosticados a tiempo.

Así lo ha asegurado Claverol este viernes en una entrevista en la Cadena SER, donde ha asegurado que el abogado de esta asociación, Manuel Jiménez, ha confirmado también que ya tienen contabilizadas 250 reclamaciones patrimoniales individuales contra la Junta. Según ha indicado, han presentado 50 y presentarán en los próximos días otras 50 firmadas por las víctimas. Además, ya están preparando otras 150 para principios del año 2026.

Moreno minimizó la crisis

Además, hace unos días Amama afirmó que las cifras de la Junta no son reales. Aseguran que son 50 las mujeres que han presentado reclamaciones al sistema de sanidad andaluz y que se están estudiando más de 300 expedientes.

"De medio millón de cribados que hacemos al año tuvimos un problema con 2.713 personas. Afortunadamente el 99% no tenían lesiones tumorales", afirmó el presidente de la Junta en unas declaraciones que no han gustado en Amama.

Porque hubo, según él, un 1% que tuvo cáncer. Porque hubo, según él, 23 mujeres que sí tenían un tumor y que no recibieron diagnóstico alguno. "Con una es suficiente. ¿No le parece lo suficientemente grave? Esto es una catástrofe", ha dicho la asociación.