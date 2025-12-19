La mujer de la 'kiss cam' de Coldplay habla por primera vez sobre el vídeo que le costó su puesto de trabajo: "Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos"

Los detalles En una entrevista con el diario británico 'The Times', la primera después de aquel suceso del 16 de julio, Kristin Cabot, de 53 años, lamenta haber perdido amistades y relaciones familiares que nunca volvieron a dirigirle la palabra tras aquel incidente.

Kristin Cabot, de 53 años, se convirtió en el centro de un escándalo tras ser captada por la 'kiss cam' abrazada a su amante durante un concierto de Coldplay en Boston. Desde entonces, su vida ha dado un vuelco: perdió amistades, relaciones familiares y su trabajo como directora de Recursos Humanos. Ahora, se enfrenta a la dificultad de encontrar empleo, ya que la consideran "inempleable". Cabot sufre acoso en la calle y sus hijos le piden que no los busque en la escuela. Lamenta la falta de apoyo de Coldplay y critica el trato desigual hacia las mujeres en situaciones de abuso.

Hace unos meses un vídeo de la famosa 'kiss cam' en un concierto de Coldplay daba la vuelta al mundo. La mujer protagonista de este escándalo, que fue sorprendida abrazada con su amante en mitad de uno de los shows de la banda británica en Boston, confiesa que aún no se ha recuperado de aquel incidente y que a día de hoy no encuentra trabajo.

En una entrevista con el diario británico 'The Times', la primera después de aquel suceso del 16 de julio, que tuvo un impacto planetario, Kristin Cabot, de 53 años, lamenta haber perdido amistades y relaciones familiares que nunca volvieron a dirigirle la palabra tras aquel incidente. Y en su búsqueda de nuevo trabajo -era entonces directora de Recursos Humanos en una empresa que la despidió-, le han hecho saber que ahora mismo es "inempleable".

Por su parte, Cabot dice que "el acoso no termina nunca" y que lo siente en plena calle, cuando observa a mujeres cuchicheando sobre ella, o escucha a extraños que profieren insultos desde sus coches, hasta el punto de que sus propios hijos le piden que no vaya a buscarlos a la escuela ni a las actividades deportivas. "Están furiosos conmigo. Y puede que lo estén el resto de su vida. Tengo que aceptarlo", dice Cabot en la entrevista.

"Siempre nos llevamos lo peor del abuso"

Asimismo, dice que está "triste" por el hecho de que ni Chris Martin, el cantante de Coldplay, ni nadie en la banda se haya puesto en contacto con ella ni hayan realizado declaraciones que pudieran haberle ayudado a superar aquel suceso. De hecho, recuerda que Martin, al ser preguntado por el incidente, dijo en tono desenfadado sobre el incidente y sus consecuencias que "cuando la vida te da limones, no te queda sino hacer limonada".

Cabot no duda de que se ha llevado la peor parte de aquel escándalo -más que su entonces amante, del que ahora está alejada-: "Creo que como mujer, como nos pasa siempre a las mujeres, siempre nos llevamos lo peor del abuso", y lamenta haber sido descrita como una arribista por su romance con el CEO de la compañía.

"¡Con la cantidad de sacrificios que yo he tenido que hacer en mi carrera, la cantidad de manos que tuve que sacarme del trasero a lo largo de los años y los comentarios que tuve que aguantar de los hombres!" reflexiona Cabot, y concluye: "Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Me convertí en un meme, la más maléfica directora de Recursos Humanos de la historia de los Recursos Humanos".

