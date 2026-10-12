Furor por el huevo a pesar de encarecerse un 21%: su aporte nutricional es una de las claves de su éxito

¿Por qué es importante? Se trata de una proteína "de alta calidad que contiene todos los aminoácidos y nos permite mantener y reparar la masa muscular después de un entrenamiento", tal y como señala la nutricionista Cristina Colina.

El precio del huevo ha aumentado un 21%, pero su consumo sigue creciendo, debido a su versatilidad y precio accesible. En el primer semestre de 2026, el consumo de huevos ha subido un 5%, con un promedio de 31 huevos mensuales por hogar. Este alimento es apreciado por su aporte nutricional y la variedad de platos que permite preparar. Cada vez más, se opta por huevos de gallinas criadas en libertad. Los hogares pequeños, especialmente familias monoparentales y jóvenes independientes, han incrementado su consumo, al igual que los deportistas, quienes valoran su proteína de alta calidad. La nutricionista Cristina Colina resalta que los huevos contienen todos los aminoácidos necesarios para mantener y reparar la masa muscular tras el ejercicio.

El huevo, ese alimento tan polivalente y con tantos beneficios nutricionales, ha aumentado su precio un 21%. Sin embargo, lejos de comprarlos menos en nuestras cestas, los compramos más.

La explicación es que sigue siendo la mejor alternativa por su precio y también por su versatilidad. Su consumo ha aumentado un 5% solo en el primer semestre de este 2026. Cada hogar consume de media hasta 31 huevos al mes, lo que supone un huevo al día.

Y es que se trata de un producto con el que podemos hacer gran variedad de platos con un buen aporte nutricional. Además, cada vez nos fijamos más en su procedencia y optamos por huevos de gallinas criadas en libertad.

Son los hogares más pequeños los que más han notado el aumento del consumo, ya que la lista la encabezan las familias monoparentales o los jóvenes independientes. Además, aquí encontramos un sector de la población con un consumo importante de huevos: los deportistas. Muchos de ellos siguen dietas hiper proteicas y los huevos aportan proteína de calidad, son saciantes y ayudan también, entre otras cosas, a mejorar su rendimiento.

En este sentido, Cristina Colina, nutricionista y dietista, destaca que se trata de "una proteína de alta calidad que contiene todos los aminoácidos y nos permite mantener y reparar la masa muscular después de un entrenamiento".

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