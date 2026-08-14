Prohibidos petardos y fuegos artificiales en fiestas: división ante la decisión que busca evitar riesgos innecesarios

Los detalles El mensaje de los bomberos es claro: "Reducir el uso de artefactos pirotécnicos tales como cohetes o petardos en las inmediaciones de zonas forestales".

Las fiestas suelen estar acompañadas de petardos y fuegos artificiales, pero el riesgo de incendios ha llevado a muchos municipios a prohibir su uso. En Tolox, Málaga, las fiestas de San Roque se celebrarán sin la tradicional Cohetá, lo que ha generado descontento entre algunos vecinos. La Junta de Andalucía ha prohibido los fuegos artificiales debido al riesgo de incendios forestales, una decisión que divide opiniones. Mientras tanto, los bomberos advierten sobre la imprudencia humana al encontrar restos pirotécnicos en zonas afectadas por incendios, subrayando la importancia de reducir el uso de estos artefactos cerca de áreas forestales.

Las fiestas son sinónimo de petardos y fuegos artificiales en muchas localidades. Sin embargo, el riesgo de incendios ha obligado a prohibirlos en muchos municipios, pero hay quien no lo entiende. A ver si viendo cómo los propios bomberos recogen restos pirotécnicos de los fuegos se lo replantean.

En Tolox, Málaga, está todo preparado para las fiestas de San Roque, pero este año los vecinos no podrán celebrar la Cohetá. "La gente está muy disgustada porque es una tradición de muchísimos años", ha señalado una vecina.

La Junta de Andalucía ha prohibido al Ayuntamiento de Tolox lanzar sus tradicionales fuegos, algunos residentes apoyan la decisión, pero otros están indignados. "Por si acaso cae algún cohete en la sierra... puede caer y entonces se forma el fuego", ha apuntado la misma vecina. Otro, sin embargo, ha dicho: "En los últimos 50 años cuántos incendios ha habido por la Cohetá: cero".

Mientras gran parte de España celebra sus fiestas patronales, como por ejemplo la Nit del'Albà en Elche esta misma madrugada, la otra cara de lanzar toneladas de pólvora al cielo es la de las hectáreas arrasadas.

"Atención a lo que hay a los alrededores de los focos que acabamos de apagar. Restos de pirotecnia, todo esto de las fiestas de ayer en la noche. Tenemos ahí un foco. Hay otro fuego que estamos apagando. Imprudencia humana, pura y dura", ha mostrado un bombero.

El mensaje de los bomberos es claro: "Reducir el uso de artefactos pirotécnicos tales como cohetes o petardos en las inmediaciones de zonas forestales". Porque las fiestas pueden seguir sin necesidad de crear nuevos incendios.

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