Investigan lo ocurrido

Un alumno de 14 años apuñala a una profesora en un colegio de Alsacia, Francia

Los detalles La profesora, de 65 años, tiene heridas en la cara y ha sido hospitalizada, pero no se teme por su vida. Los agentes lograron detener al autor de la agresión después de que intentarse darse a la fuga.

Una profesora de música ha resultado herida, pero no de gravedad, al ser apuñalada por un alumno de 14 años en un colegio de la localidad francesa de Benfeld, en la región de Alsacia (noreste).

Según el periódico Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), la profesora, de 65 años, tiene heridas en la cara y ha sido hospitalizada pero no se teme por su vida.

El autor de la agresión se ha dado a la fuga inicialmente, pero luego ha sido capturado. Los hechos han ocurrido entre las 08:00 y las 08:15 horas locales y los alumnos que estaban en la clase han sido inicialmente confinados en el aula.

El resto de los estudiantes del centro Robert Schuman han sido evacuados a una instalación municipal.

