Detenidas seis personas por el asesinato a tiros de un holandés en Fuengirola (Málaga) en 2024

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en España, Países Bajos y Bélgica por su presunta implicación en el asesinato de un ciudadano holandés en Fuengirola, Málaga, en diciembre de 2024, vinculado a un ajuste de cuentas. Entre los arrestados está el autor material de los disparos, un menor belga contratado en Países Bajos. Otros dos neerlandeses actuaron como cooperadores directos. El crimen ocurrió la madrugada del 7 de diciembre, cuando la víctima, de 25 años, fue asesinada con un fusil de asalto. La investigación reveló que el arma fue trasladada por tres mujeres neerlandesas desde París. Los detenidos enfrentan cargos de asesinato, depósito de armas de guerra y pertenencia a organización criminal.

Entre los detenidos se encuentra el autor material de los disparos, que era menor de edad en el momento de los hechos y que fue contratado en Países Bajos para llevar a cabo el crimen, pese a ser de nacionalidad belga. De hecho, fue allí a donde huyó junto a su cómplice tras cambiar su apariencia.

Además, otros dos ciudadanos neerlandeses actuaron supuestamente como cooperadores directos. Por otro lado, posteriores investigaciones confirmaron que, tras el asesinato, dos de los implicados huyeron de España hacia Francia y Países Bajos. Los arrestados están imputados por delitos de asesinato, depósito de armas de guerra y pertenencia a organización criminal.

El crimen se produjo durante la madrugada del 7 de diciembre de 2024 en Fuengirola, cuando la víctima, de 25 años, fue asesinada en la vía pública con múltiples disparos, cometidos con un fusil de asalto. Junto al cadáver, según recoge Europa Press, se recuperó el arma utilizada y los casquillos, lo que evidenciaba el uso de munición de guerra. De hecho, los investigadores pudieron comprobar que el arma fue trasladada por tres mujeres neerlandesas desde Paris a la localidad malagueña.

Disparos de madrugada

Según han informado, las primeras indagaciones permitieron conocer que la víctima trabajaba en un club cannábico situado junto al lugar del crimen. Esa madrugada se encontraba en el interior con otros dos colaboradores del club, momento en el que el autor, vestido de negro y con la cara cubierta, ya esperaba apostado en las inmediaciones.

Aprovechando la salida del último cliente, disparó en varias ocasiones contra la víctima en la puerta de acceso al establecimiento, logrando este cerrarla y salvar su vida de forma momentánea. Durante el ataque, la víctima recibió múltiples disparos al ser sorprendido por el agresor, quien posteriormente arrojó el fusil bajo un vehículo cercano y huyó en una bicicleta que tenía preparada en las inmediaciones.

Han indicado que se desconoce la motivación concreta, aunque han apuntado que los indicios permitieron a los agentes relacionar los hechos con un posible ajuste de cuentas dentro del crimen organizado neerlandés, lo que condujo a que, en apenas cuatro días, pudieran identificar a los autores.