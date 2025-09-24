Detenido en Jerez un trabajador acusado de grabar a sus compañeras en los baños

Los detalles Según informó la Policía, fueron varias empleadas quienes dieron la voz de alarma tras descubrir un teléfono móvil camuflado tras las rejillas de ventilación de los baños.

La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera a un hombre de 29 años acusado de un presunto delito contra la intimidad. El detenido, empleado de limpieza en un centro comercial, habría instalado dispositivos de grabación ocultos en los aseos femeninos de uso exclusivo para trabajadoras.

Según informó este miércoles la Policía, fueron varias empleadas quienes dieron la voz de alarma tras descubrir un teléfono móvil camuflado tras las rejillas de ventilación de los baños. El aparato estaba orientado hacia el interior con el fin de captar imágenes en momentos de intimidad. Los agentes desplazados al lugar confirmaron la presencia del terminal, que además transmitía las grabaciones en tiempo real a un reloj inteligente vinculado al sospechoso.

Las pesquisas iniciales apuntan a que el hombre pretendía observar y grabar a sus compañeras mientras se encontraban desnudas o en ropa interior. La investigación permitió identificar al propietario del dispositivo como un trabajador de limpieza del mismo centro comercial. Tras su arresto, se comprobó que ya había sido detenido en 2023 por hechos similares en otra gran superficie de la ciudad.

Con autorización judicial, los agentes de la Brigada de Policía Judicial accedieron al contenido del móvil intervenido, donde localizaron diversas grabaciones de mujeres afectadas. No obstante, la Policía subrayó que no existen indicios de que las imágenes hubieran sido compartidas o difundidas a terceros.