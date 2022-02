Un equipo de laSexta ha acompañado a Estefano en una de sus sesiones de fisioterapia a domicilio. Trabaja con Angelines tres días a la semana desde hace dos meses, aproximadamente. "Con ella hacemos un trabajo bastante intensivo, con sesiones de 45 minutos", nos ha contado el fisioterapeuta. Y es que Angelines ha perdido mucha movilidad desde hace ocho años, cuando se rompió la cadera.

"Desde entonces me han visto distintos médicos y me han puesto distintas cosas, pero nada", ha relatado. Hace unos meses, la situación se agravó a razón de una caída en casa: "Me llevaron tumbada y creían que no salía de esta siquiera". Por eso han recurrido a los servicios de la fundación sin ánimo de lucro Vía Norte, que ofrece fisioterapia a domicilio para personas mayores.

"También ofrecemos servicios de terapia ocupacional, con la que se eliminan barreras para que la gente mayor, en casa, pueda sentirse libre de levantarse, moverse, hacer talleres...", nos ha contado una miembro de esta asociación, que ha añadido: "Hay mucha gente mayor que se queda en casa, no se mueve, tiene deterioro cognitivo u otro tipo de demencias".

Una prestación ya disponible antes de la pandemia, aunque ahora está mucho más demandada. Actualmente, ya son unas 30 personas que, igual que Angelines, ven cómo gracias a esta rehabilitación mejora cada día su calidad de vida: "Trabajan sobre todo para que coja fuerza en las piernas".