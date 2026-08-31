La Fiscalía eleva a 23 las agresiones sexuales a mujeres y niñas migrantes en Ceuta desde el 30 de julio

Los detalles Hoy mismo el Gobierno de Ceuta ha habilitado nuevas plazas de acogida para mujeres y niñas. Muchas, sin un lugar seguro para dormir, han sufrido agresiones sexuales. La Fiscalía confirma 23 agresiones desde el inicio de la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Desde el 30 de julio, Ceuta ha registrado 23 agresiones sexuales a mujeres y niñas, incluyendo cinco violaciones. Nueve víctimas son menores de entre 14 y 17 años, y una pertenece al colectivo LGTBI. Hay ocho presuntos autores identificados: cuatro marroquíes, tres españoles y un belga. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, destacó un aumento en estas cifras durante su visita a Ceuta, donde se reunió con autoridades locales y fiscales. Las agresiones reflejan la vulnerabilidad de las menores migrantes en la crisis migratoria. El Gobierno de Ceuta ha habilitado nuevas plazas en un centro ecuestre para mujeres y niñas migrantes.

Según fuentes fiscales a laSexta, desde el pasado 30 de julio se han producido en la ciudad autónoma de Ceuta un total de 23 agresiones sexuales a mujeres y niñas. Cinco de ellas han sido violaciones (agresiones con penetración).

Nueve de las víctimas son niñas y adolescentes de entre 14 y 17 años, y una de las víctimas pertenece al colectivo LGTBI. En este sentido, la ministra Ana Redondo ha indicado que actualmente hay nueve menores víctimas de agresiones sexuales acogidas en el Centro de Crisis 24 horas de Ceuta.

Este centro, financiado con fondos europeos, empezó a funcionar en junio y cuenta con 14 plazas residenciales de corta estancia. En la Comisión de Igualdad del Congreso, la ministra ha explicado que en el centro "se realizan tareas de acompañamiento, intervención inmediata y alojamiento temporal seguro cuando es necesario".

Hay ocho presuntos autores identificados, de los cuáles cuatro son migrantes marroquíes, tres son españoles y uno es un ciudadano belga.

Una cifra delictiva que ha ascendido después de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, cuantificara el pasado jueves, durante una visita a Ceuta, que se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, la mayoría menores.

"Lo que nos ha comentado la fiscal jefe es que se ha producido, verdaderamente, un incremento de algunas categorías delictivas. En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad", indicó en declaraciones a los periodistas desde la ciudad autónoma.

Peramato viajó a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, así como con el equipo de fiscales del área, y para visitar un centro de menores.

Según la jefa del Ministerio Público, las agresiones sexuales registradas muestran la "especial vulnerabilidad" de las menores migrantes en el contexto de esta crisis migratoria.

Hoy, el Gobierno de Ceuta ha habilitado nuevas plazas precisamente para ellas y algunas ya han sido trasladadas a un centro ecuestre de la ciudad, cercano al CETI. Son mujeres que venían de dos campamentos que estaban en la zona del Príncipe y que estaban gestionados por vecinos. En este centro ecuestre se han habilitado 300 plazas para mujeres y niñas, pero según explican a laSexta, son ampliables. Muchas mujeres migrantes buscan un lugar seguro en el que dormir.

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