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Robo de cable

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un robo de cable en Tarragona

Los detalles La circulación de la alta velocidad también se vio interrumpida la mañana del domingo entre Barcelona y Girona por la falta de tensión eléctrica al caer una catenaria, y no se solucionó hasta la tarde del mismo día.

Imagen de archivo de trenes estacionados en la estación de Atocha, en Madrid Imagen de archivo de trenes estacionados en la estación de Atocha, en MadridAgencia EFE
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Un robo de cable entre L'Espluga y Alcover (Tarragona) ha afectado la circulación de los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid este lunes, por lo que que podrían sufrir retrasos.

Así lo ha informado Adif en un mensaje de 'X', en el que ha explicado que el personal de la compañía ya está trabajando para solucionar la incidencia "lo antes posible".

La circulación de la alta velocidad también se vio interrumpida la mañana del domingo entre Barcelona y Girona por la falta de tensión eléctrica al caer una catenaria, y no se solucionó hasta la tarde del mismo día.

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