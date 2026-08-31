Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un robo de cable en Tarragona

Imagen de archivo de trenes estacionados en la estación de Atocha, en Madrid

Los detalles La circulación de la alta velocidad también se vio interrumpida la mañana del domingo entre Barcelona y Girona por la falta de tensión eléctrica al caer una catenaria, y no se solucionó hasta la tarde del mismo día.

Un robo de cable entre L'Espluga y Alcover en Tarragona ha afectado la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid, causando posibles retrasos. Adif informó a través de un mensaje en 'X' que su personal está trabajando para resolver el problema "lo antes posible". Además, la circulación de alta velocidad también se interrumpió el domingo por la mañana entre Barcelona y Girona debido a la falta de tensión eléctrica tras la caída de una catenaria, problema que se solucionó por la tarde. La situación está en proceso de actualización.

Un robo de cable entre L'Espluga y Alcover (Tarragona) ha afectado la circulación de los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid este lunes, por lo que que podrían sufrir retrasos.

Así lo ha informado Adif en un mensaje de 'X', en el que ha explicado que el personal de la compañía ya está trabajando para solucionar la incidencia "lo antes posible".

La circulación de la alta velocidad también se vio interrumpida la mañana del domingo entre Barcelona y Girona por la falta de tensión eléctrica al caer una catenaria, y no se solucionó hasta la tarde del mismo día.

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