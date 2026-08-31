Militares escoltando en los supermercados, tanques a las puertas de las tiendas... las impactantes imágenes de la nueva realidad en Ceuta

Los detalles La vida en la ciudad sigue interrumpida y nada es como lo conocían los vecinos antes del 30 de julio. Los negocios apenas tienen ventas y las rutinas de los ceutíes están completamente alteradas.

Este lunes, los vecinos de Ceuta se han enfrentado a una escena inusual al encontrar al Ejército en las puertas de los supermercados. Manoli Ruiz, de 80 años, nunca imaginó ver algo así al ir a comprar pan con sus hijas. La situación es la opuesta a la habitual 'rentrée' de finales de verano, con tanques militares y negocios como la cafetería de Mustafa, que solía estar llena, ahora casi vacía. Un taxista local también lamenta la caída del negocio. Las preocupaciones cotidianas, como la vuelta al cole o visitas médicas, se ven afectadas por manifestaciones y la tensión en la ciudad.

Los vecinos de Ceuta que han ido este lunes a los supermercados, --algunos para llenar la nevera a la vuelta de las vacaciones--, se han encontrado con una imagen completamente atípica: la del Ejército a las puertas, escoltando a quienes iban a comprar.

A sus 80 años, Manoli Ruiz jamás había imaginado que sus ojos verían algo así. "Venía a comprar el pan con mis tres hijas y me he encontrado los guardias en la puerta", ha señalado, a lo que ha añadido que lo que están viviendo en Ceuta "no se ha vivido" antes.

Este lunes de 'rentrée' es la antítesis del que a todos los finales de verano están acostumbrados en Ceuta, con tanques militares en las tiendas y negocios que apenas tienen ventas, como la cafetería de Mustafa, que ahora es un bar medio fantasma, mientras que todos los años por estas fechas suele tenerlo a rebosar. "No ganamos dinero. La mayoría de los clientes son de la tercera edad y las mujeres tienen miedo", expresa el hombre.

Y anecdóticas están siendo también las bajadas de bandera de un taxista ceutí, que lamenta que "ha bajado muchísimo el negocio".

En medio de estos escenarios, cuesta concentrarse en la vuelta al cole o en la visita al médico que tenían pendiente. "Mi hija va ahora al hospital y no sabe si la van a dejar entrar porque hay arriba una manifestación", señala una mujer.

De esta forma, los ceutíes llegan a septiembre con una cuesta ante ellos mucho más empinada que de costumbre.

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