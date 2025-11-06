La fecha en la que se encienden las luces de Navidad en 2025, ciudad por ciudad

Mariah Carey anuncia la llegada de una de las épocas más esperadas del año (para muchos). Y con la Navidad a la vuelta de la esquina... la gran duda: ¿cuándo se encienden los alumbrados navideños de las grandes ciudades?

Una vez que acaba Halloween (o Samaín) y pasa el Día de Todos los Santos, llega Mariah Carey con su grito anunciando lo que viene: los escaparates cambian las calabazas por los árboles navideños, los niños preparan las cartas a los Reyes Magos y Papá Noel para pedirles sus regalos favoritos y comienzan a circular las recetas de galletas de jengibre para colocar sobre los manteles decorados para la ocasión. Pero una de las cosas que más marcan que la Navidad está cerca son los esperados encendidos de los alumbrados navideños.

Vigo se ha colocado como una de las ciudades de España con las luces de Navidad más espectaculares, y también las más duraderas: se empieza a hablar de las luces de Vigo casi desde el verano anterior. Pero lo importante, más que hablar de ello, es cuando ocurren de verdad. Y lo cierto es que Vigo no es la primera en encender el alumbrado de Navidad: antes que la ciudad gallega lo hará la sevillana Estepa, que encenderá sus luces este viernes 7 de noviembre.

¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en las principales ciudades?

A los alumbrados acompañan los mercados navideños, las atracciones de Navidad y sobre todo, la gran campaña navideña de los establecimientos de las grandes ciudades. Aquí puedes ver la fecha del encendido del alumbrado navideño de algunas de las principales ciudades del país:

Vigo : 15 de noviembre

: 15 de noviembre Madrid : 22 de noviembre, en la plaza de Cibeles

: 22 de noviembre, en la plaza de Cibeles Barcelona : 22 de noviembre, a las 18:30h, en el paseo de Gracia

: 22 de noviembre, a las 18:30h, en el paseo de Gracia Palma de Mallorca : 22 de noviembre a las 18:00h en el paseo del Born

: 22 de noviembre a las 18:00h en el paseo del Born Sevilla : 28 de noviembre

: 28 de noviembre A Coruña: 28 de noviembre

28 de noviembre Málaga : 28 de noviembre

: 28 de noviembre Toledo : 28 de noviembre

: 28 de noviembre Zaragoza: 29 de noviembre a las 18:30h

