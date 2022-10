Las familias están indignadas tras escuchar las polémicas palabras del vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, quien este miércoles aseguró que "no tiene sentido" poner en marcha una comisión que investigue lo sucedido durante la pandemia en las residencias de mayores, donde murieron más de 6.000 personas. Para Ossorio, la comisión solo tiene "interés electoral y va a causar daño a las familias", que van a volver a pensar que se podrían haber evitado los fallecimientos.

Y añadió: "Creo que eso las familias ya lo han superado". Precisamente, desde laSexta hemos querido hablar con esas familias que perdieron a alguien en una residencia cuando el COVID-19 estaba causando auténticos estragos en estos centros. María Jesús, por ejemplo, perdió a su padre en plena crisis sanitaria, mientras se encontraba ingresada en una residencia y tras días de agonía por no poder contactar con ella. Y no, no lo ha superado.

"Es indignante oír las palabras de Ossorio, espeluznante. Vuelve a ahondar en el dolor, no solo de los familiares de Madrid, sino de España entera ", ha denunciado María Jesús. No es la única. Carmen siente algo muy parecido. Ella perdió a su madre: "Cuando una persona se va de esta manera, sin una despedida y sabiendo que se podía haber hecho algo más... mi madre podría haber sobrevivido".

Fueron meses terribles, de ansiedad y miedo; de sensación de abandono. Meses, sobre todo, de muchas preguntas: "¿Por qué razón se dictaron los protocolos que impedían la derivación a los hospitales públicos de la mayor parte de los residentes? ¿Por qué razón no se derivaron a los hospitales privados habiendo plazas vacantes? ¿Por qué razón no se les derivó al IFEMA, que era el 'hospital milagro'?".

Todas esas cuestiones, que siguen retumbando en sus cabezas, podrían ser respondidas en la comisión de estudio sobre las residencias, esa que Ossorio considera innecesaria o incluso dañina para los familiares. "A los familiares no nos duele que se investigue, sino que se olvide cómo murieron", ha denunciado Mariví Nieto, cuya madre enfermó de COVID-19 en una de las residencias afectadas. Porque, como ellos dicen, claro que duele recordar, pero más duele olvidar sin que se sepa la verdad.